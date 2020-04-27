У ФРН у березні рекордно обвалилося промислове виробництво

Через пандемію коронавірусу SARS-CoV-2 та запроваджені урядом та бізнесом у зв'язку з нею обмеження у Німеччині у березні цього року зафіксоване рекордне скорочення промислового виробництва.

Так, у березні, відколи в Німеччині запровадили карантинні обмеження, промислове виробництво в Німеччині скоротилося на 9,2 відсотка порівняно з попереднім місяцем, повідомили у четвер, 7 травня, в Федеральному статистичному відомстві. У порівнянні з березнем 2019 року падіння є ще сильнішим - на 11,6 відсотка, інформує агентство dpa.

У міністерстві фінансів ФРН прогнозують ще більше падіння за підсумками квітня. Падіння виробництва на понад дев'ять відсотків - найсильніше з 1991 року, коли розпочалося ведення такої статистики, повідомляє інформагенція AFP.

За офіційною статистикою, зокрема, найбільше страждає автомобільна промисловість - у ній виробництво скоротилося більш ніж на третину. Також значно впало виробництво друкованої та фармацевтичної продукції, одягу, виробництво енергії. Будівництво - єдина галузь промисловості, яка зросла - на майже два відсотки.

Негативні прогнози німецького бізнесу

Тим часом в Інституті економічних досліджень при Мюнхенському університеті (ifo) повідомили про рекордне падіння індексу промислового зростання Німеччини, що базується на результатах опитування німецьких підприємств. Так, у квітні цей показник на 30 пунктів - до 51,4 пункта. Це є найнижчим показником з часу возз'єднання Німеччини, зауважили у ifo.

У ifo заявили, що тільки представники фармацевтичної індустрії дивляться в майбутнє з оптимізмом. Там вказали також на негативні настрої серед виробників хімічної промисловості, харчових продуктів, напоїв, меблів, скляних виробів і електричного обладнання. Найбільш песимістичні настрої ifo зафіксував серед представників коксохімічної та нафтової промисловості.

У сусідній Франції карантинні заходи спричинили скорочення промислового виробництва на 16 відсотків у березні, повідомив у четвер Національний інститут статистики і економічних досліджень Франції.

У Єврозоні прогнозують значну рецесію через коронавірус.