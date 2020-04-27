 У ФРН у березні рекордно обвалилося промислове виробництво | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 07.05.2020

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Економіка

У ФРН у березні рекордно обвалилося промислове виробництво

Після запровадженого в березні локдауну промислове виробництво в Німеччині скоротилося на 9,2 відсотка. Це найглибше падіння з 1991 року. Найбільше постраждала автомобільна індустрія.

Німеччина, автомобільна індустрія

Найбільше від економічних наслідків пандемії постраждала автомобільна індустрія

Через пандемію коронавірусу SARS-CoV-2 та запроваджені урядом та бізнесом у зв'язку з нею обмеження у Німеччині у березні цього року зафіксоване рекордне скорочення промислового виробництва. 

Так, у березні, відколи в Німеччині запровадили карантинні обмеження, промислове виробництво в Німеччині скоротилося на 9,2 відсотка порівняно з попереднім місяцем, повідомили у четвер, 7 травня, в Федеральному статистичному відомстві. У порівнянні з березнем 2019 року падіння є ще сильнішим - на 11,6 відсотка, інформує агентство dpa.  

У міністерстві фінансів ФРН прогнозують ще більше падіння за підсумками квітня. Падіння виробництва на понад дев'ять відсотків - найсильніше з 1991 року, коли розпочалося ведення такої статистики, повідомляє інформагенція AFP.

За офіційною статистикою, зокрема, найбільше страждає автомобільна промисловість - у ній виробництво скоротилося більш ніж на третину. Також значно впало виробництво друкованої та фармацевтичної продукції, одягу, виробництво енергії. Будівництво - єдина галузь промисловості, яка зросла - на майже два відсотки.

Негативні прогнози німецького бізнесу

Тим часом в Інституті економічних досліджень при Мюнхенському університеті (ifo) повідомили про рекордне падіння індексу промислового зростання Німеччини, що базується на результатах опитування німецьких підприємств. Так, у квітні цей показник на 30 пунктів - до 51,4 пункта. Це є найнижчим показником з часу возз'єднання Німеччини, зауважили у ifo. 

У ifo заявили, що тільки представники фармацевтичної індустрії дивляться в майбутнє з оптимізмом. Там вказали також на негативні настрої серед виробників хімічної промисловості, харчових продуктів, напоїв, меблів, скляних виробів і електричного обладнання. Найбільш песимістичні настрої ifo зафіксував серед представників коксохімічної та нафтової промисловості.

У сусідній Франції карантинні заходи спричинили скорочення промислового виробництва на 16 відсотків у березні, повідомив у четвер Національний інститут статистики і економічних досліджень Франції.

У Єврозоні прогнозують значну рецесію через коронавірус.

  • Заражені дверні ручки

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Заражені дверні ручки

    Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

  • Обережно в їдальні!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Обережно в їдальні!

    Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

  • Чи варто боятися імпортних товарів?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Чи варто боятися імпортних товарів?

    Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

  • Посилка з вірусами

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Посилка з вірусами

    Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

  • Що робити з домашніми улюбленцями?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Що робити з домашніми улюбленцями?

    Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

  • Невже й городина небезпечна?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Невже й городина небезпечна?

    Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

  • Морозу вірус не боїться

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Морозу вірус не боїться

    Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

  • Тримайтеся осторонь дичини!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Тримайтеся осторонь дичини!

    У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.

    Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков


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