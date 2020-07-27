У ФРН усім приїжджим з небезпечних країн робитимуть тести на коронавірус

Мандрівники, які повертаються до Німеччини із країн з підвищеним рівнем зараження коронавірусу будуть в обов'язковому порядку проходити безкоштовне тестування на інфікування. Про це в понеділок, 27 липня, оголосив міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn). Очікується, що ця норма почне діяти з наступного тижня.

"Ми повинні запобігати тому, щоб мандрівники, які повертаються, непомітно заражали інших людей, і, таким чином, викликали нові ланцюги інфекції", - заявив міністр, передає агенція dpa. Тестування проводитимуть згідно із законом про захист від інфекційних хвороб.

Список країн з підвищеним рівнем зараження коронавірусом у Німеччині укладає Інститут Роберта Коха. До списку належать країни, де рівень зараження за останні сім днів складає понад 50 заражених на 100 тисяч населення.

Обов'язкове тестування викликало критику

Ідея щодо обов'язкового тестування викликала критику серед опозиційних партій та медпрацівників. Заступник голови фракції Вільної демократичної партії в Бундестазі Міхаель Тойрер (Michael Theurer) вважає цю ініціативу запізнілою. "Сезон відпусток триває давно. Багато відпочивальників уже повернулися до Німеччини", - сказав він.

Директорка Академії громадського здоров'я Уте Тайхерт (Ute Teichert) також не вважає ініціативу тестування корисною. "Одноразові тести не забезпечують безпеки. Навпаки, вони можуть призвести до помилкової необережності", - сказала вона виданням групи Funke.

Нагадаємо, що минулими вихідними відразу кілька німецьких аеропортів запровадили безкоштовне тестування на коронавірус для пасажирів, які повертаються з країн з високим ризиком зараження. Пасажири, які повертаються з країн, які вважаються безпечними, також можуть протягом 72 годин зробити безкоштовний тест, але не в аеропортах, а у медичних закладах.