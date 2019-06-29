У ФРН упродовж дня двічі перевищено температурний рекорд червня

Ще ніколи з початку спостережень за температурою в Німеччині не було так жарко у червні. Протягом неділі, 30 червня, одразу в двох федеральних землях було перевищено дотеперішній температурний рекорд червня. Відтепер найвища зафіксована в ФРН температура повітря в червні - це 39,6 градуса за Цельсієм.

Саме на такій позначці завмер стовпчик термометра в Бернбурзі/Заале в федеральній землі Саксонія-Ангальт, повідомила Метеорологічна служба Німеччини. Крім того, поки що це - найвищий температурний показник з початку 2019 року.

Раніше цього ж дня в містечку Бад-Кройцнах у землі Рейнланд-Пфальц повітря прогрілося до 39,3 градуса за Цельсієм. Досі в червні з початку метеорологічних спостережень в Німеччині повітря ніколи не прогрівалося до 39 градусів. Дотеперішній рекорд червня теж відносно "свіжий" - 26 червня цього року термометри показали 38,6 градуса. Цей температурний максимум для першого місяця літа так само зафіксували в східній частині Німеччини.

Попередній температурний рекорд місяця тримався з 1947 року - 27 і 28 червня того року в Бюлерталі в Баден-Вюртембергу стовпчик термометра сягнув позначки в 38,5 градуса. Утім, абсолютний температурний рекорд країни у 40,3 градуса, зафіксований 5 липня 2015 року в баварському місті Кітцінген, поки що тримається.

Нагадаємо, цього тижня від спеки потерпають багато західноєвропейських країн. У Франції, Іспанії та Італії немилосердно пекуче сонце спричинило кілька летальних випадків та масштабні лісові пожежі.