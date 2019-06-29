 У ФРН упродовж дня двічі перевищено температурний рекорд червня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.06.2019

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Новини

У ФРН упродовж дня двічі перевищено температурний рекорд червня

Одразу в двох федеральних землях Німеччини стовпчики термометрів перевищили позначку 39 градусів за Цельсієм - небачений показник для червня.

Спека

Ще ніколи з початку спостережень за температурою в Німеччині не було так жарко у червні. Протягом неділі, 30 червня, одразу в двох федеральних землях було перевищено дотеперішній температурний рекорд червня. Відтепер найвища зафіксована в ФРН температура повітря в червні - це 39,6 градуса за Цельсієм.

DW.COM

Лише у Франції жертвами нестерпної спеки стало четверо осіб. Ще по двоє загиблих унаслідок високої температури повітря нарахували в Італії та Іспанії. (29.06.2019)

Західна Європа й далі потерпає від аномальної спеки. В той час, як у Франції зафіксували новий температурний рекорд, в Іспанії вирують масштабні лісові пожежі. (27.06.2019)

Впродовж дня у Франції зафіксовано два абсолютних температурних рекорди. Вперше за всю історію спостережень стовпчик термометра перетнув позначку в 45 градусів за Цельсієм. (28.06.2019)

Саме на такій позначці завмер стовпчик термометра в Бернбурзі/Заале в федеральній землі Саксонія-Ангальт, повідомила Метеорологічна служба Німеччини. Крім того, поки що це - найвищий температурний показник з початку 2019 року.

Раніше цього ж дня в містечку Бад-Кройцнах у землі Рейнланд-Пфальц повітря прогрілося до 39,3 градуса за Цельсієм. Досі в червні з початку метеорологічних спостережень в Німеччині повітря ніколи не прогрівалося до 39 градусів. Дотеперішній рекорд червня теж відносно "свіжий" - 26 червня цього року термометри показали 38,6 градуса. Цей температурний максимум для першого місяця літа так само зафіксували в східній частині Німеччини.

Попередній температурний рекорд місяця тримався з 1947 року - 27 і 28 червня того року в Бюлерталі в Баден-Вюртембергу стовпчик термометра сягнув позначки в 38,5 градуса. Утім, абсолютний температурний рекорд країни у 40,3 градуса, зафіксований 5 липня 2015 року в баварському місті Кітцінген, поки що тримається.

Нагадаємо, цього тижня від спеки потерпають багато західноєвропейських країн. У Франції, Іспанії та Італії немилосердно пекуче сонце спричинило кілька летальних випадків та масштабні лісові пожежі.

  • Мюнхен

    У Німеччині рекордна червнева спека

    Мюнхен

    Цього тижня в Німеччину прийшла спека, яка вже побила червневі історичні рекорди. У середу, 26 червня, одразу в двох місцях - в землях Бранденбург і Саксонія - стовпчик термометра піднявся до 38,6 градуса. Попередній червневий рекорд в Німеччині протримався понад 70 років. Він був встановлений у 1947 році. Тоді йшлося про 38,5 градуса. Ось так від спеки рятуються зараз в Мюнхені (фото).

  • Брокен

    У Німеччині рекордна червнева спека

    Брокен

    Абсолютний рекорд для Німеччини був встановлений у 2015 році і становить 40,3 градуса. Аби врятуватися від спеки, можна податися куди-небудь в гори, де нинішня погода переноситься легше - наприклад, на гору Брокен в регіоні Гарц.

  • Берлін

    У Німеччині рекордна червнева спека

    Берлін

    Подивимося, як виглядає Німеччина цими днями, і як рятуються від спеки німці, але почнімо... зі слона, що приймає освіжаючий душ в Берліні. До речі, якщо вже почали в зоопарку...

  • Гамбург

    У Німеччині рекордна червнева спека

    Гамбург

    Таку спекотну погоду німці називають "мавпячою спекою" (Affenhitze). Виник цей вислів, імовірно, близько сотні років тому в Берлінському зоопарку, де в павільйоні для мавп дуже часто було нестерпно спекотно. Однак ця фотографія зроблена в Гамбурзі, де живе, імовірно, найстаріший орангутанг у світі - 58-річна Белла. Нинішню погоду, судячи з усього, вона переносить нормально.

  • Ганновер

    У Німеччині рекордна червнева спека

    Ганновер

    Сурикатів в зоопарку Ганновера в ці спекотні дні частують фруктовим морозивом.

  • Зондерсгаузен

    У Німеччині рекордна червнева спека

    Зондерсгаузен

    Якщо є вільний час, чимало людей воліють рятуватися від спеки в тіні біля озер, ставків та річок - наприклад, в Зондерсгаузені, що в федеральній землі Тюрингія.

  • Ганновер

    У Німеччині рекордна червнева спека

    Ганновер

    Один із басейнів в Ганновері. Місця поки що вистачає всім охочим.

  • Цешдорф

    У Німеччині рекордна червнева спека

    Цешдорф

    Водним процедурам раді всі! Ця фотографія зроблена поблизу бранденбурзького Цешдорфа.

  • Басейн в Мюнхені

    У Німеччині рекордна червнева спека

    Мюнхен

    Тепер знову заглянемо в баварську столицю - в один з мюнхенських басейнів. Спека і стрибки в воду - дуже навіть приємне поєднання.

  • Нижня Саксонія

    У Німеччині рекордна червнева спека

    Нижня Саксонія

    Надувний човен та човняр, який прохолоджується на річці Лайне в Нижній Саксонії.

  • Дюссельдорф

    У Німеччині рекордна червнева спека

    Дюссельдорф

    В Дюссельдорфі - також спека.

  • Гессен

    У Німеччині рекордна червнева спека

    Гессен

    Одне з пшеничних полів в Німеччині. Німецькі фермери прогнозують, що нинішня спека може призвести до зниження врожайності зерна.

  • Берлін

    У Німеччині рекордна червнева спека

    Берлін

    В очікуванні заходу сонця після спекотного дня в Берліні на пагорбі Драхенберг.

  • Берлін

    У Німеччині рекордна червнева спека

    Берлін

    Ті ж локації, але під час сходу сонця і початку чергового спекотного дня, що виснажує.

  • Едерзе

    У Німеччині рекордна червнева спека

    Едерзе

    А завершимо нашу добірку в Гессені - на озері Едерзе. Хорошої усім погоди та гарного настрою!


DW.COM

У Німеччині рекордна червнева спека

Цього літа у Німеччині вже були побиті червневі температурні рекорди. У середу, 26 червня, у Бранденбурзі та Саксонії стовпчик термометра піднявся до 38,6 градуса. (27.06.2019)  

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