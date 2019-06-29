У ФРН упродовж дня двічі перевищено температурний рекорд червня

Ще ніколи з початку спостережень за температурою в Німеччині не було так жарко у червні. Протягом неділі, 30 червня, одразу в двох федеральних землях було перевищено дотеперішній температурний рекорд червня. Відтепер найвища зафіксована в ФРН температура повітря в червні - це 39,6 градуса за Цельсієм.
Саме на такій позначці завмер стовпчик термометра в Бернбурзі/Заале в федеральній землі Саксонія-Ангальт, повідомила Метеорологічна служба Німеччини. Крім того, поки що це - найвищий температурний показник з початку 2019 року.
Раніше цього ж дня в містечку Бад-Кройцнах у землі Рейнланд-Пфальц повітря прогрілося до 39,3 градуса за Цельсієм. Досі в червні з початку метеорологічних спостережень в Німеччині повітря ніколи не прогрівалося до 39 градусів. Дотеперішній рекорд червня теж відносно "свіжий" - 26 червня цього року термометри показали 38,6 градуса. Цей температурний максимум для першого місяця літа так само зафіксували в східній частині Німеччини.
Попередній температурний рекорд місяця тримався з 1947 року - 27 і 28 червня того року в Бюлерталі в Баден-Вюртембергу стовпчик термометра сягнув позначки в 38,5 градуса. Утім, абсолютний температурний рекорд країни у 40,3 градуса, зафіксований 5 липня 2015 року в баварському місті Кітцінген, поки що тримається.
Нагадаємо, цього тижня від спеки потерпають багато західноєвропейських країн. У Франції, Іспанії та Італії немилосердно пекуче сонце спричинило кілька летальних випадків та масштабні лісові пожежі.
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У Німеччині рекордна червнева спека
Мюнхен
Цього тижня в Німеччину прийшла спека, яка вже побила червневі історичні рекорди. У середу, 26 червня, одразу в двох місцях - в землях Бранденбург і Саксонія - стовпчик термометра піднявся до 38,6 градуса. Попередній червневий рекорд в Німеччині протримався понад 70 років. Він був встановлений у 1947 році. Тоді йшлося про 38,5 градуса. Ось так від спеки рятуються зараз в Мюнхені (фото).
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У Німеччині рекордна червнева спека
Брокен
Абсолютний рекорд для Німеччини був встановлений у 2015 році і становить 40,3 градуса. Аби врятуватися від спеки, можна податися куди-небудь в гори, де нинішня погода переноситься легше - наприклад, на гору Брокен в регіоні Гарц.
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У Німеччині рекордна червнева спека
Берлін
Подивимося, як виглядає Німеччина цими днями, і як рятуються від спеки німці, але почнімо... зі слона, що приймає освіжаючий душ в Берліні. До речі, якщо вже почали в зоопарку...
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У Німеччині рекордна червнева спека
Гамбург
Таку спекотну погоду німці називають "мавпячою спекою" (Affenhitze). Виник цей вислів, імовірно, близько сотні років тому в Берлінському зоопарку, де в павільйоні для мавп дуже часто було нестерпно спекотно. Однак ця фотографія зроблена в Гамбурзі, де живе, імовірно, найстаріший орангутанг у світі - 58-річна Белла. Нинішню погоду, судячи з усього, вона переносить нормально.
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У Німеччині рекордна червнева спека
Ганновер
Сурикатів в зоопарку Ганновера в ці спекотні дні частують фруктовим морозивом.
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У Німеччині рекордна червнева спека
Зондерсгаузен
Якщо є вільний час, чимало людей воліють рятуватися від спеки в тіні біля озер, ставків та річок - наприклад, в Зондерсгаузені, що в федеральній землі Тюрингія.
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У Німеччині рекордна червнева спека
Ганновер
Один із басейнів в Ганновері. Місця поки що вистачає всім охочим.
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У Німеччині рекордна червнева спека
Цешдорф
Водним процедурам раді всі! Ця фотографія зроблена поблизу бранденбурзького Цешдорфа.
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У Німеччині рекордна червнева спека
Мюнхен
Тепер знову заглянемо в баварську столицю - в один з мюнхенських басейнів. Спека і стрибки в воду - дуже навіть приємне поєднання.
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У Німеччині рекордна червнева спека
Нижня Саксонія
Надувний човен та човняр, який прохолоджується на річці Лайне в Нижній Саксонії.
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У Німеччині рекордна червнева спека
Дюссельдорф
В Дюссельдорфі - також спека.
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У Німеччині рекордна червнева спека
Гессен
Одне з пшеничних полів в Німеччині. Німецькі фермери прогнозують, що нинішня спека може призвести до зниження врожайності зерна.
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У Німеччині рекордна червнева спека
Берлін
В очікуванні заходу сонця після спекотного дня в Берліні на пагорбі Драхенберг.
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У Німеччині рекордна червнева спека
Берлін
Ті ж локації, але під час сходу сонця і початку чергового спекотного дня, що виснажує.
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У Німеччині рекордна червнева спека
Едерзе
А завершимо нашу добірку в Гессені - на озері Едерзе. Хорошої усім погоди та гарного настрою!