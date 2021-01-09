У ФРН уперше офіційно підтвердили виявлення мутації коронавірусу з ПАР

Міністерство соціальної політики землі Баден-Вюртемберг повідомило про перший виявлений у Німеччині випадок мутації коронавірусу B.1.351, що походить з ПАР. Згідно з оприлюдненим у вівторок, 12 січня, даними відомства, цей варіант коронавірусу підтвердили в родини, котра 13 грудня повернулася з ПАР, де перебувала протягом тривалого часу.

11 січня наявність цього південноафриканського варіанту коронавірусу в членів цієї родини підтвердили також фахівці берлінської клініки Charité, котрим відправили зразки. Як повідомили в земельному міністерстві, після прибуття до Німеччини родину помістили в карантин згідно з чинними вимогами. Проведений після п'яти днів перебування на карантині перший тест виявився негативним у всіх членів цієї сім'ї. Однак вже наступного тижня у декого з членів родини спостерігалися легкі симптоми хвороби.

"Зафіксовано шість випадків вірусу у шести осіб з трьох домогосподарств", - йдеться в повідомленні відомства.

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Цю мутацію коронавірусу виявили в ПАР у грудні 2020 року. Торік також було виявлено мутацію коронавірусу в Великобританії, випадки зараження якою виявлено і в Німеччини. Цей британський варіант коронавірусу вважається потенційно заразнішим, ніж попередній варіант, що досі фіксували в Німеччині.

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За даними Університету Джонса Хопкінса, натепер у ФРН зафіксовано понад 1,95 мільйона випадків коронавірусу.