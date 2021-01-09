 У ФРН уперше офіційно підтвердили виявлення мутації коронавірусу з ПАР | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.01.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У ФРН уперше офіційно підтвердили виявлення мутації коронавірусу з ПАР

Виявлений раніше у ПАР варіант коронавірусу підтвердили в родини з землі Баден-Вюртемберг, котра тривалий час перебувала в цій африканській країні, повідомили представники влади в Штутгарті.

Тест на коронавірус у Німеччині

Міністерство соціальної політики землі Баден-Вюртемберг повідомило про перший виявлений у Німеччині випадок мутації коронавірусу B.1.351, що походить з ПАР. Згідно з оприлюдненим у вівторок, 12 січня, даними відомства, цей варіант коронавірусу підтвердили в родини, котра 13 грудня повернулася з ПАР, де перебувала протягом тривалого часу.

11 січня наявність цього південноафриканського варіанту коронавірусу в членів цієї родини підтвердили також фахівці берлінської клініки Charité, котрим відправили зразки. Як повідомили в земельному міністерстві, після прибуття до Німеччини родину помістили в карантин згідно з чинними вимогами. Проведений після п'яти днів перебування на карантині перший тест виявився негативним у всіх членів цієї сім'ї. Однак вже наступного тижня у декого з членів родини спостерігалися легкі симптоми хвороби.

"Зафіксовано шість випадків вірусу у шести осіб з трьох домогосподарств", - йдеться в повідомленні відомства.

Читайте також: Мутація коронавірусу: підстав для паніки немає

Цю мутацію коронавірусу виявили в ПАР у грудні 2020 року. Торік також було виявлено мутацію коронавірусу в Великобританії, випадки зараження якою виявлено і в Німеччини. Цей британський варіант коронавірусу вважається потенційно заразнішим, ніж попередній варіант, що досі фіксували в Німеччині.

Читайте також: В Японії виявили ще один новий варіант коронавірусу

За даними Університету Джонса Хопкінса, натепер у ФРН зафіксовано понад 1,95 мільйона випадків коронавірусу.

  • Володимир Зеленський

    Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу

    Володимир Зеленський

    Коронавірус не оминув президента України Володимира Зеленського. Спочатку повідомлялося, що він лікується вдома, але згодом з'ясувалося, що президент перебуває у лікарні "Феофанія", де йому було надано окреме приміщення, обладнане усім необхідним для проведення відеоконференцій, і спецзв'язком. З палати лікарні він записував відеоблоги, й запевняв, що почуваєтсья добре.

  • Анджей Дуда

    Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу

    Анджей Дуда

    Коронавірус у жовтні підхопив і польський президент Аджей Дуда. Його прессекретар повідомив, що президент "почувається добре". Про режим лікування президента Польщі відомо було небагато, окрім того, що він перебував на ізоляції. Прессекретар президента згодом зазначив, що Дуда після закінчення 10-денного періоду ізоляції і двох негативних тестів може повернутися до роботи.

  • Дональд Трамп

    Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу

    Дональд Трамп

    Коронавірус, або як його називає Трамп, "уханський вірус", заскочив президента США Дональда Трампа посеред виборчої кампанії. Позитивний результат отримала і перша леді Меланія Трамп. Президента США доправили на лікування до військового шпиталю Walter Reed. Вже за чотири дні його виписали. Трамп продовжив лікування у Білому домі. "Почуваюся краще, ніж 20 років тому! "- написав Трамп у Twitter.

  • Жаїр Болсонару

    Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу

    Жаїр Болсонару

    Президент Бразилії Жаїр Болсонару, який називав коронавірус "маленьким грипом", теж отримав позитивний результат тесту на COVID-19 улітку. Його критикували за нехтування заходами безпеки. Серед іншого, бразильський президент не дотримувався соціальної дистанції при спілкуванні зі своїми прихильниками. Дружина та сини Болсонару тоді теж отримали позитивні результати тесту на коронавірус.

  • Борис Джонсон

    Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу

    Борис Джонсон

    Британський прем'єр Борис Джонсон навесні зліг зі "стійкими симптомами" коронавірусу - кашлем та підвищеною температурою тіла. Стан здоров'я 55-річного політика різко погіршився, лікарі наполягли на госпіталізації у відділі реанімації та інтенсивної терапії лікарні Сент-Томас, де він пробув три доби. За кілька днів Джонсона перевели до звичайної палати.

  • Олександр Лукашенко

    Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу

    Олександр Лукашенко

    Правитель Білорусі Олександр Лукашенко, який нині перебуває під санкціями ЄС, також довгий час применшував загрозу COVID-19 і називав її "психозом". Лукашенко пропонував лікуватися горілкою, процедурами у лазні та грою у хокей. Та наприкінці липня він повідомив, що безсимптомно і "на ногах" переніс інфекцію.

  • Жанін Аньєс

    Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу

    Жанін Аньєс

    Колишня тимчасова президентка Болівії Жанін Аньєс у липні повідомила про позитивний діагноз. "Почуваюся добре, почуваюся сильною. Продовжу працювати дистанційно із ізоляції та хочу подякувати усім болівійцям, які допомагають нам у цій кризі", - повідомила Аньєс.

  • Хуан Орландо Хернандез

    Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу

    Хуан Орландо Хернандез

    Президент Гондурасу Хуан Орландо Хернандез улітку пройшов курс лікування у військовому шпиталі після зараження коронавірусом. За повідомленнями, він отримував ліки внутрішньовенно. У його дружини та двох помічників також підтвердили COVID-19.

  • Алехандро Джамматтеї

    Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу

    Алехандро Джамматтеї

    Президент Гватемали Алехандро Джамматтеї оголосив про те, що отримав позитивний результат тесту на коронавірус в ефірі місцевого радіо, але додав, що мав лише легкі симптоми. 64-річний Джамматтеї до цього мав проблеми зі здоров'ям.

    Автор: Дмитро Каневський, Ребекка Штауденмаєр


DW.COM

У Німеччині вперше виявили нову мутацію коронавірусу з Великобританії

Новий варіант коронавірусу виявили у жінки, яка прилетіла до Франкфурта з Лондона. Наразі вона ізольована у будинку родичів у федеральній землі Баден-Вюртемберг.  

Також за темою

China Shijiazhuang | Coronakrise: Schlange stehen für Coronatest

Коронавірус: у китайській провінції Хебей посилюють протиепідемічні заходи 09.01.2021

Попри запровадження суворих карантинних заходів у провінції Хебей зростає число виявлених випадків зараження коронавірусом. Тож влада пішла на подальше посилення обмежень.

Deutschland Covid-19 Intensivstation im Universitätsklinikum Leipzig

Коронавірус у Німеччині: понад 40 тисяч інфікованих померли 10.01.2021

У Німеччині за останню добу померли 465 людей, що були інфіковані коронавірусом. Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в ФРН сягає майже двох мільйонів.

Flughafen Wien Terminalgebäude

Мутацію коронавірусу з Великобританії виявили в Австрії 04.01.2021

Австрійські медики виявили чотири випадки зараження новою мутацією коронавірусу з Великобританії у тих, хто в'їхав в Австрію через аеропорт Відня. Тим часом в країні на тиждень подовжили локдаун.

Реклама

Докладно

Коментар: Соціальні мережі - замало лише витягнути штекер

Соціальні мережі: витягнути штекер - це не відповідь

Twitter, Facebook та Ко. повинні взяти на себе соціальну відповідальність, вважає головна редакторка DW Каспер-Кларідж.  

Kanada Cannabis-Produktionsprogramm am Niagara College

Марихуана як ліки: новий ринок для фермерів у Європі (відео)

У Данії фермери хочуть стати головними виробниками медичного канабісу.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  