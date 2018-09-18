У ФРН триває суперечка щодо Ганса-Ґеорґа Маасена

Суперечка щодо подальшої долі Ганса Ґеорга Маасена (Hans-Georg Maaßen), якого нещодавно було вирішено усунути з посади керівника Федерального відомства з охорони конституції та призначити держсекретарем в МВС Німеччини, триває. Як очікується, у неділю, 23 вересня, глави коаліційних партій - лідери консервативного блоку ХДС/ХСС Анґела Меркель (Angela Merkel) та Горст Зеегофер (Horst Seehofer), а також очільниця СДПН Андреа Налес (Andrea Nahles) ще раз мають обговорити це питання.

Водночас глава МВС Німеччини Горст Зеегофер перед новою зустріччю лідерів коаліції заявив в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, оприлюдненому в неділю, 23 вересня, що він проти звільнення Маасена, попри тиск з боку деяких політиків. "Я зобов'язаний піклуватися про своїх підлеглих і не звільняю їх тому, що політики і громадськість налаштовані проти них", - розповів Зеегофер. Керівник відомства назвав також Маасена "вкрай компетентним" та "сумлінним" співробітником, котрий не вчинив жодного "службового правопорушення".

Крім того, Зеегофер закинув соціал-демократам проведення справжньої кампанії проти Маасена. На тлі цього він запевнив, що зустріч глав коаліційних партій не відбудеться "без попереднього сценарію вирішення", на котрий могли б погодитися всі учасники перемовин.

Лідерка СДПН наголошує на довірі

Тим часом лідерка СДПН Андреа Налес розповіла виданню Bild am Sonntag, що уряд ФРН не розвалиться через ситуацію з Маасеном. Однак Налес наголосила, що коаліційна співпраця між ХДС/ХСС та СДПН має базуватися на "взаємній довірі та надійності". Вона також звинуватила очільника МВС ФРН Зеегофера, що той вже не раз своїми діями піддавав урядову коаліцію "випробуванню на міцність". За її словами, на нових перемовинах має бути досягнуто рішення, яке не ображає почуття справедливості людей.

Маасена було вирішено усунути з посади керівника Федерального відомства з охорони конституції після інтерв'ю, в якому він висловив сумніви, що в місті Хемніці справді мали місце "облави" на мігрантів, а також в автентичності відео з переслідуванням іноземців. Пізніше також з'явилася інформація, що він, всупереч правилам, передав парламентській фракції правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) інформацію з ще неопублікованого звіту очолюваної ним спецслужби.

Зеегофер, Меркель і Налес спочатку домовилися про те, щоб зняти його з посади і дати йому пост держсекретаря в міністерстві внутрішніх справ. Але досягнутий компроміс у лавах СДПН піддали різкій критиці, назвавши його відставкою з підвищенням. Як повідомлялося, лідерка СДПН Андреа Налес у п'ятницю, 21 вересня, запропонувала Анґелі Меркель і Горсту Зеегоферу знову зустрітися і обговорити нове призначення Ганса-Ґеорґа Маасена. Канцлерка ФРН висловила згоду щодо нової зустрічі та повідомила, що таке рішення спробують знайти "під час цих вихідних".