 У ФРН страйкують служби з перевезення грошей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.01.2019

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Новини

У ФРН страйкують служби з перевезення грошей

У ФРН з 2 січня страйкують служби з перевезення грошей. Профспілка, що організувала акцію, погрожує проблемами і вимагає підвищити зарплати інкасаторам на 250 євро в місяць.

Пошкоджений автомобіль інкасатора (фото з архіву)

Пошкоджений автомобіль інкасатора (фото з архіву)

У Німеччині у середу, 2 січня, розпочався страйк працівників інкасаторських служб. Страйк організувала друга за чисельністю німецька профспілка -  Verdi. Вона закликала приєднатися до протестної акції 12 тисяч співробітників галузі, пов'язаної зі збором і перевезенням грошей. 

Багато магазинів та банкоматів не отримають свіжої готівки у середу та четвер. Зокрема, банки й підприємства відчують перебої з грішми і у столиці Німеччини, повідомляє берлінське видання BZ. 

Як попередили у профспілці, страйк може спричинити проблеми для банків та підприємств роздрібної торгівлі. Ймовірно, що до деяких банкоматів може не надійти нова готівка.

Тарифні перемовини триватимуть 3 і 4 січня. Представники Verdi вимагають підвищити зарплати на 250 євро на місяць, а також в найближчі два роки зрівняти оплату праці інкасаторів у федеральних землях на сході Німеччини. Наразі співробітники відповідних служб отримують 1800-2400 євро щомісяця без податкових відрахувань у східних землях та 2200-2900 євро - у західних. 

DW.COM

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