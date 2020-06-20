У ФРН різко зріс коефіцієнт зараження коронавірусом

Коефіцієнт зараження коронавірусом зріс у Німеччині до 1,79. Цей показник означає, що 100 заражених коронавірусом осіб інфікують у середньому 179 інших людей. Про це в суботу, 20 червня, повідомив Інститут імені Роберта Коха.

Ще напередодні коефіцієнт зараження коронавірусом становив 1,06. Вважається, що для того, щоб стримати поширення хвороби COVID-19, потрібно, щоб коефіцієнт не перевищував 1.

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Станом на суботу, за даними Інституту імені Роберта Коха, у Німеччині з початку епідемії було підтверджено понад 189 тисяч випадків зараження на коронавірус SARS-CoV-2, 8883 осіб, у яких було діагностовано хворобу, померли. Серед померлих з коронавірусом у ФРН - троє людей, молодших 20 років, але усі вони хворіли на інші важкі хвороби. Понад 174 тисяч осіб у Німеччині вилікувалися від COVID-19.