 У ФРН рекордно обвалився експорт на тлі пандемії COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.06.2020

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Новини

У ФРН рекордно обвалився експорт на тлі пандемії COVID-19

У квітні обсяг експорту Німеччини обвалився на 31,1 відсотка у порівнянні з аналогічним періодом рік тому. Це - найбільше падіння за вказаний період з моменту початку ведення статистики щодо експорту.

Контейнери у порту Гамбурга

Контейнери у порту Гамбурга

У Німеччині стався найбільший обвал обсягів експорту через кризу, спричинену пандемією COVID-19. У квітні німецький експорт впав на 31,1 відсотка у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 75,7 мільярда євро. Про це у вівторок, 9 червня, повідомило федеральне статистичне відомство.

Це - найбільше падіння обсягів експорту за місяць з моменту початку ведення статистики щодо зовнішньої торгівлі ФРН 1950 року, зазначає агентство dpa. У порівнянні з березнем 2020 року у квітні падіння експорту становило 24 відсотків.

Причинами падіння обсягів зовнішньої торгівлі стали наслідки кризи, спричиненої коронавірусом. Серед них - закриття кордонів, особливо в ЄС, а також обмеження торгівлі та подорожей у світі та спричинені внаслідок цього значні перебої в морському й авіаційному перевезенні.

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Також помітно скоротилися обсяги імпорту до Німеччини. У квітні цей показник впав на 21,6 відсотка у порівнянні з аналогічним періодом рік тому - до 72,2 відсотка. 

Раніше повідомлялося, що у квітні також зафіксували максимальний спад в німецькій промисловості з часів Другої світової війни.

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