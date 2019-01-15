У ФРН рекордна кількість депортацій біженців у інші країни ЄС

За січень-листопад 2018 року з Німеччини в інші країни ЄС вислали рекордну кількість біженців - 8658 осіб. Такі дані наводить видання Süddeutsche Zeitung у номері за понеділок, 21 січня, з посиланням на МВС ФРН. Цю статистику містить відповідь відомства на запит депутатки Бундестагу від Лівої партії Улли Єльпке (Ulla Jelpke), зазначає видання.

Роком раніше кількість депортованих у інші країни-члени ЄС небажаних шукачів притулку становила 7102. Зазначається, що висланні за вказаний період часу нелегальні мігранти підлягали депортації згідно з німецьким законодавством та нормами ЄС. Підставою для таких дій є насамперед Дублінська угода, згідно з пунктами якої мігранти мають подавати клопотання про отримання притулку саме в тій країні, де вперше перетнули кордон Євросоюзу.

Упродовж 2018 року в кожному третьому випадку, що розглядався Федеральним відомство у справах міграції та біженців (BAMF), йшлося про саме той випадок, що підпадає під дію положень Дублінської угоди.

Загалом із січня по листопад 2018 року BAMF 51 558 разів зверталося до інших країн ЄС з проханням прийняти біженців, які опинилися в Німеччині. У 35 375 випадках відомство отримало на свої запити позитивну відповідь, зазначає видання.

Приблизно в кожному третьому випадку перенаправлених із ФРН біженців всередині Євросоюзу країною призначення була Італія. Натомість до Німеччини перенаправили 7205 біженців, з яких майже половина прибула з Греції.