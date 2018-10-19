 У ФРН п′ятьох іракців врятували з рефрижератора, яким кермував українець | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.10.2018

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Новини

У ФРН п'ятьох іракців врятували з рефрижератора, яким кермував українець

П'ятьох іракців врятували в Саарі з рефрижератора, яким кермував українець. Рефрижератор, завантажений молочними продуктами, виїхав з італійського Мілана 21 жовтня. Як довго в ньому перебували люди, поки невідомо.

Поліція ФРН

Правоохоронці у німецькій федеральній землі Саар у вівторок, 23 жовтня, врятували п'ятьох іракців з авторефрижератора, інформує агенція AFP.

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В Італії почалося розслідування діяльності волонтерів-рятувальників мігрантів. Їм закидають сприяння нелегальній міграції, повідомило німецьке видання Spiegel. (28.07.2018)

Лише з початку цього року за підозрою у нелегальному перевезенні мігрантів у Греції затримані 18 українців. Громадяни стають "заручниками шахрайських злочинних дій", кажуть в українському МЗС. (07.09.2018)

Як повідомив речник федеральної поліції, невідомі чоловіки подзвонили з мобільного телефону французьким правоохоронцям і повідомили, що замерзають вантажівці. Визначивши місце розташування телефону, правоохоронці з'ясували, що транспортний засіб перебуває на території Німеччини.

Авторефрижератор з польськими номерами зупинили на заправці, людей, що в ньому знаходилися, - звільнили. Первинне медичне обстеження показало у них легке переохолодження. Авторефрижератор, що перевозив молочні продукти, виїхав з італійського Мілана ввечері 21 жовтня. Як довго в ньому могли перебувати громадяни Іраку, поки невідомо, повідомили в поліції. 

За кермом авторефрижератора був 37-річний українець. Його затримали за підозрою в нелегальному перевезенні мігрантів.

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