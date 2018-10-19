У ФРН п'ятьох іракців врятували з рефрижератора, яким кермував українець

Правоохоронці у німецькій федеральній землі Саар у вівторок, 23 жовтня, врятували п'ятьох іракців з авторефрижератора, інформує агенція AFP.

Як повідомив речник федеральної поліції, невідомі чоловіки подзвонили з мобільного телефону французьким правоохоронцям і повідомили, що замерзають вантажівці. Визначивши місце розташування телефону, правоохоронці з'ясували, що транспортний засіб перебуває на території Німеччини.

Авторефрижератор з польськими номерами зупинили на заправці, людей, що в ньому знаходилися, - звільнили. Первинне медичне обстеження показало у них легке переохолодження. Авторефрижератор, що перевозив молочні продукти, виїхав з італійського Мілана ввечері 21 жовтня. Як довго в ньому могли перебувати громадяни Іраку, поки невідомо, повідомили в поліції.

За кермом авторефрижератора був 37-річний українець. Його затримали за підозрою в нелегальному перевезенні мігрантів.