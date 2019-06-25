 У ФРН прокуратура висунула звинувачення підозрюваним членам угруповання ″Революція Хемніц″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.06.2019

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Новини

У ФРН прокуратура висунула звинувачення підозрюваним членам угруповання "Революція Хемніц"

Підозрювані члени праворадикального терористичного угруповання "Революція Хемніц" планували вчинення масштабного теракту у Берліні на День німецької єдності, вважає слідство.

Поліція у Хемніці під час масових акцій 7 вересня 2018 року

Поліція у Хемніці під час масових акцій 7 вересня 2018 року

Федеральна прокуратура Німеччини висунула обвинувачення вісьмом підозрюваним членам праворадикального терористичного угруповання "Революція Хемніц". Їх звинувачують у підготовці терористичних актів, зокрема масштабного нападу у День німецької єдності, повідомляють у вівторок, 25 червня, NDR, WDR та Süddeutsche Zeitung. Ці дані прокуратура підтвердила, однак не повідомила подробиць.

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На даний момент вісім підозрюваних членів викритого поліцією праворадикального терористичного угруповання "Революція Хемніц" перебувають під вартою, заявили в Федеральній прокуратурі Німеччини. (02.10.2018)

У Саксонії і Баварії затримали шістьох осіб, яких підозрюють у створенні ультраправого терористичного угруповання в місті Хемніці. (01.10.2018)

За даними ЗМІ, обвинувачення ґрунтується на даних протоколів обміну інформацією засобами мобільного зв'язку. Усім підозрюваним від 21 до 31 року. Судовий розгляд справи почнеться в Дрездені не раніше осені цього року.

Як повідомлялось, восьмеро підозрюваних членів угруповання були затримані правоохоронцями 1 жовтня 2018 року. За даними прокуратури, вони об'єднались у вересні минулого року та планували напади на тих, хто дотримується протилежних поглядів, а також політиків. За даними слідства, вони також мали намір скоїти масштабний напад у Берліні 3 жовтня 2018 року, коли відзначається День німецької єдності.

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