У ФРН прокуратура висунула звинувачення підозрюваним членам угруповання "Революція Хемніц"

Федеральна прокуратура Німеччини висунула обвинувачення вісьмом підозрюваним членам праворадикального терористичного угруповання "Революція Хемніц". Їх звинувачують у підготовці терористичних актів, зокрема масштабного нападу у День німецької єдності, повідомляють у вівторок, 25 червня, NDR, WDR та Süddeutsche Zeitung. Ці дані прокуратура підтвердила, однак не повідомила подробиць.

За даними ЗМІ, обвинувачення ґрунтується на даних протоколів обміну інформацією засобами мобільного зв'язку. Усім підозрюваним від 21 до 31 року. Судовий розгляд справи почнеться в Дрездені не раніше осені цього року.

Як повідомлялось, восьмеро підозрюваних членів угруповання були затримані правоохоронцями 1 жовтня 2018 року. За даними прокуратури, вони об'єднались у вересні минулого року та планували напади на тих, хто дотримується протилежних поглядів, а також політиків. За даними слідства, вони також мали намір скоїти масштабний напад у Берліні 3 жовтня 2018 року, коли відзначається День німецької єдності.