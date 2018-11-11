У ФРН призначили нового шефа контррозвідки після скандалу з колишнім керівником

Томас Гальденванґ (Thomas Haldenwang), який дотепер перебував на посаді заступника голови німецького Федерального відомства з охорони конституції, очолив це відомство. Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) у четвер, 15 листопада, представив нового очільника контррозвідки після того, як його кандидатуру схвалив уряд.

"Після бурхливих подій минулих тижнів ми нині можемо знову сконцентруватися на предметній роботі відомства з охорони конституції, - зазначив Гальденванґ, цитує інформагенція dpa. - Німеччина, попри всі загрози, є безпечною і вільною країною". При цьому Гальденванґ наголосив, що він "серйозно" ставиться до готовності до насильства з боку праворадикалів, а ісламістський тероризм, за його словами, як і раніше залишається головною загрозою.

Нагадаємо, у вересні лідери партій німецької урядової коаліції досягнули домовленості про зільнення з посади шефа контррозвідувального відомства Ганса-Ґеорґа Маасена (Hans-Georg Maaßen). Згодом його призначили на посаду спеціального радника в міністерстві внутрішніх справ. 5 листопада Зеегофер оголосив, що Маасен піде у відставку з достроковим виходом на пенсію.

Скандал довколо Маасена розпочався через висловлені ним в інтерв'ю виданню Bild сумніви щодо того, що в місті Хемніц справді були "облави" на мігрантів, а також в автентичності відео з переслідуванням іноземців. Маасен тоді зазначив, що є "вагомі причини" вважати, що це відео - "цілеспрямоване поширення неправдивої інформації, можливо, щоб відвернути увагу громадськості від вбивства в Хемніці". Після відставки з посади голови контррозвідувального відомства Маасен продовжував критикувати уряд та захищав своє бачення подій у Хемніці.