 У ФРН призначили нового шефа контррозвідки після скандалу з колишнім керівником | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.11.2018

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Новини

У ФРН призначили нового шефа контррозвідки після скандалу з колишнім керівником

Новий глава німецького Федерального відомства з охорони конституції Томас Гальденванґ заявив, що ісламістський тероризм залишається головною загрозою для країни.

Томас Гальденванґ

Томас Гальденванґ

Томас Гальденванґ (Thomas Haldenwang), який дотепер перебував на посаді заступника голови німецького Федерального відомства з охорони конституції, очолив це відомство. Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) у четвер, 15 листопада, представив нового очільника контррозвідки після того, як його кандидатуру схвалив уряд.

"Після бурхливих подій минулих тижнів ми нині можемо знову сконцентруватися на предметній роботі відомства з охорони конституції, - зазначив Гальденванґ, цитує інформагенція dpa. - Німеччина, попри всі загрози, є безпечною і вільною країною". При цьому Гальденванґ наголосив, що він "серйозно" ставиться до готовності до насильства з боку праворадикалів, а ісламістський тероризм, за його словами, як і раніше залишається головною загрозою.

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Іракця, якого підозрювали у вбивстві місцевого жителя у Хемніці, відпустили з-під варти. Його адвокат повідомив, що у слідства немає доказів причетності підозрюваного до злочину. (18.09.2018)

Ганс-Ґеорґ Маасен не буде, як планувалося, працювати у міністерстві внутрішніх справ після залишення посади голови Федерального відомства з охорони конституції ФРН, а його відправлять у відставку - на дострокову пенсію. (05.11.2018)

Нагадаємо, у вересні лідери партій німецької урядової коаліції досягнули домовленості про зільнення з посади шефа контррозвідувального відомства Ганса-Ґеорґа Маасена (Hans-Georg Maaßen). Згодом його призначили на посаду спеціального радника в міністерстві внутрішніх справ. 5 листопада Зеегофер оголосив, що Маасен піде у відставку з достроковим виходом на пенсію.

Скандал довколо Маасена розпочався через висловлені ним в інтерв'ю виданню Bild сумніви щодо того, що в місті Хемніц справді були "облави" на мігрантів, а також в автентичності відео з переслідуванням іноземців. Маасен тоді зазначив, що є "вагомі причини" вважати, що це відео - "цілеспрямоване поширення неправдивої інформації, можливо, щоб відвернути увагу громадськості від вбивства в Хемніці". Після відставки з посади голови контррозвідувального відомства Маасен продовжував критикувати уряд та захищав своє бачення подій у Хемніці.

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Маасен йде з посади шефа контррозвідки ФРН не на роботу в МВС, а у відставку 05.11.2018

Ганс-Ґеорґ Маасен не буде, як планувалося, працювати у міністерстві внутрішніх справ після залишення посади голови Федерального відомства з охорони конституції ФРН, а його відправлять у відставку - на дострокову пенсію.

Hans-Georg Maassen und Horst Seehofer

Екс-шеф контррозвідки ФРН Ганс-Ґеорґ Маасен стане спецрадником МВС 23.09.2018

Колишній шеф контррозвідки ФРН Ганс-Ґеорґ Маасен стане спеціальним радником міністерства внутрішніх справ ФРН. Лідери партій "великої коаліції" дійшли згоди щодо нового призначення Маасена.

Hans-Georg Maaßen

Коментар: Порятунок коаліції за мить до катастрофи 24.09.2018

Ганс-Ґеорґ Маасен, суперечливий керівник контррозвідки, стане "спеціальним уповноваженим" у міністерстві внутрішніх справ Німеччини. Це на якийсь час врятує коаліцію. Але заподіяна шкода - величезна, вважає Єнс Турау.

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