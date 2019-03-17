У ФРН починається аукціон з продажу частот 5G

У Німеччині у вівторок, 19 березня, розпочнеться аукціон, на якому будуть визначені компанії, що будуватимуть надшвидку мережу нового стандарту мобільного зв'язку 5G.

У торгах з продажу частот 5G, що відбуватимуться у німецькому місті Майнці та розпочнуться о 10-й ранку за місцевим часом (11 година за Києвом), братимуть участь чотири телекомунікаційні компанії - Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica (O2) та 1&1 Drillisch. Загалом на продаж буде виставлено 41 блок частот 5G. Заявки на їхню купівлю представники чотирьох компаній подаватимуть одночасно. При цьому учасники торгів від кожної з фірм перебуватимуть під час аукціону в окремих кімнатах та не матимуть права спілкуватися між собою - зв'язок із зовнішнім світом обмежуватимуть лише комунікацією із головним офісом своєї компанії.

Один раунд торгів триватиме максимум годину, після чого найдорожчі актуальні заявки публікуватимуться в інтернеті. Очікується, що аукціон триватиме кілька тижнів - допоки не залишиться заявок на купівлю частот. У німецькому уряді раніше висловлювали розрахунки отримати до п'яти мільярдів євро від продажу частот 5G.

Аукціон відбуватиметься на тлі розбіжностей між Німеччиною та Сполученими Штатами Америки, які пов'язані із китайським виробником телекомунікаційного обладнання Huawei. Ця компанія, хоча й не бере участі у торгах, проте її обладнання використовується німецькими телекомунікаційними компаніями у їхній інфраструктурі. Існують побоювання, що обладнання Huawei може становити загрозу для безпеки через те, що компанія нібито зобов'язана співпрацювати зі спецслужбами Китаю і допомагати їм здобувати секретні відомості в країнах ЄС. Ці закиди у самій Huawei відкидають.

Раніше США попередили, що сили НАТО в Європі можуть відмовитися від каналів зв'язку з Німеччиною в тому разі, якщо Берлін не відмовиться від залучення Huawei до створення телекомунікаційної інфраструктури 5G.