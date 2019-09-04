У ФРН почався суд у справі про найбільший податковий скандал в історії країни

Суд у Бонні у середу, 4 вересня, починає розгляд справи про шахрайську схему масштабного ухилення від податків. У цій справі йдеться про спекуляції з податками на дивіденди, в результаті чого, за різними оцінками, державна скарбниця недорахувалася кількасот мільйонів євро, передає інформагенція AFP.

У поле зору органів юстиції потрапило понад сто таких випадків шахрайства, проте в Бонні буде розглянуто лише однин із них. На лаві підсудних - британські трейдери Мартін С. і Ніколас Д.

За даними звинувачення, в період з 2006-го по 2011 рік ці особи, спекулюючи з податками на дивіденди, приховали від податкових органів майже 440 мільйонів євро. В рамках слухань справи перед судом постануть також представники кількох фінансових установ, серед яких Société Générale, BNY Mellon та Hansainvest.

Обидва трейдери дали вичерпні свідчення і сподіваються на поблажливість суддів. Проте їм загрожує термін позбавлення волі до 10 років. Прокуратура звинувачує Мартіна С. і Ніколаса Д. в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

У рамках справи передбачено 32 судових слухання. Остаточний вирок планується ухвалити 9 січня 2020 року, передає dpa.