 У ФРН почався суд у справі про найбільший податковий скандал в історії країни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.09.2019

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Новини

У ФРН почався суд у справі про найбільший податковий скандал в історії країни

Справа стосується спекуляцій з податком на дивіденди, в результаті яких державна скарбниця втратила кількасот мільйонів євро. На лаві підсудних в Бонні - двоє британських трейдерів.

Справа Cum-Ex

Суд у Бонні у середу, 4 вересня, починає розгляд справи про шахрайську схему масштабного ухилення від податків. У цій справі йдеться про спекуляції з податками на дивіденди, в результаті чого, за різними оцінками, державна скарбниця недорахувалася кількасот мільйонів євро, передає інформагенція AFP.

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Ухвалений Бундестагом законопроект передбачає посилення боротьби з нелегальним працевлаштуванням та махінаціями при отриманні соціальних виплат на дітей. (06.06.2019)

Під час масштабної акції у кількох містах Баварії конфісковано грошей та майна на суму близько 40 мільйонів євро. Правоохоронці також отримали доступ до рахунків зловмисників на майже 10 мільйонів євро. (20.02.2019)

Колишньому голові правління німецького концерну Volkswagen Мартіну Вінтеркорну закидають не лише приховування реальних показників викиду газу в автомобілях, але і махінації з податками. (29.07.2018)

У поле зору органів юстиції потрапило понад сто таких випадків шахрайства, проте в Бонні буде розглянуто лише однин із них. На лаві підсудних - британські трейдери Мартін С. і Ніколас Д.

За даними звинувачення, в період з 2006-го по 2011 рік ці особи, спекулюючи з податками на дивіденди, приховали від податкових органів майже 440 мільйонів євро. В рамках слухань справи перед судом постануть також представники кількох фінансових установ, серед яких Société Générale, BNY Mellon та Hansainvest.

Обидва трейдери дали вичерпні свідчення і сподіваються на поблажливість суддів. Проте їм загрожує термін позбавлення волі до 10 років. Прокуратура звинувачує Мартіна С. і Ніколаса Д. в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

У рамках справи передбачено 32 судових слухання. Остаточний вирок планується ухвалити 9 січня 2020 року, передає dpa.

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