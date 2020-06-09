 У ФРН почався суд у справі про вбивство політика Любке | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.06.2020

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Новини

У ФРН почався суд у справі про вбивство політика Любке

За версією слідства, вирішальними в цьому злочині стали расистські та ксенофобські мотиви. Слухання проходять у вищому земельному суді у Фракфурті-на-Майні.

Вальтер Любке (архівне фото)

Вальтер Любке (архівне фото)

У Німеччині у вівторок, 16 червня, розпочався процес у справі  вбивства глави адміністративного округу Кассель  Вальтера Любке (Walter Lübcke). Слухання проходять у вищому земельному суді у Франкфурті-на-Майні.

У квітні Федеральна прокуратура Німеччини висунула звинувачення головному підозрюваному Штефану Е. (Stephan E.) і його ймовірому спільнику Маркусу Г. (Markus H.). Крім того, Штефана Е. підозрюють у тому, що він поранив ножем біженця в Лофельдені поблизу Касселя 2016 року. У цій справі його звинувачують у замаху на вбивство і завданні тяжких тілесних ушкоджень.

Підсудний Маркус Г.

Підсудний Маркус Г.

Як ідеться у тексті звинувачення, Штефан Е. пізно увечері 1 червня 2019 року прийшов до будинку 65-річного Вальтера Любке з наміром убити політика. Любке в цей час був на терасі. З близької відстані Е. вистрілив йому в голову, внаслідок чого політик помер. Вирішальними для цього злочину стали расистські, ксенофобські та націоналістичні переконання Е., відзначає федеральна прокуратура.

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Натомість Маркус Г, за даними звинувачення, в лісі і стрілецьких клубах навчав Штефана Е. стріляти та сприяв злочину. У конкретні плани Е. він не був посвячений, але не пізніше липня 2016 року вважав за можливе і брав до уваги, що Е. може вбити одного з політиків з правоекстремістських переконань.

Крім того, Е. звинувачений у замаху на прохача притулку з Іраку Ахмада Е. За даними слідства, в січні 2016 року підсудний вдарив іракця ножем в спину та серйозно поранив його.

Вальтера Любке було вбито на терасі його будинку

Вальтера Любке було вбито на терасі його будинку

Перед початком процесу адвокат сім'ї Любке Гольґер Матт (Holger Matt), заявив, що, на його переконання, "йдеться про холоднокровно спланований, віроломний боягузливий злочин з найбільш сумнівних мотивів". "Як співпозивачі ми докладемо всіх можливих зусиль для розкриття" цієї справи, додав захисник. Другим позивачем виступає Ахмад Е.

Правоекстреміст Е. відомий поліції з 1990-х років

Член Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Вальтер Любке, який виступав за прийом і підтримку біженців, був знайдений в ніч на 2 червня 2019 року на терасі свого будинку з вогнепальним пораненням в голову. На місці злочину були знайдені сліди ДНК Штефана Е., 15 червня він був затриманий і відтоді перебуває під вартою. Маркус Г. був затриманий 26 червня і відтоді теж залишається під арештом.

В кінці червня федеральний прокурор ФРН Петер Франк (Peter Frank) повідомив, що затриманий зізнався у вбивстві Любке, однак потім Е. відмовився від свідчень. Е. відомий поліції з 1990 років як правий екстреміст, що вже вчинив низку злочинів. У 1993 році він із саморобним вибуховим пристроєм напав на центр для розміщення осіб, які просять притулку, за що був засуджений до позбавлення волі без права на дострокове звільнення.

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