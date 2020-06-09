У ФРН почався суд у справі про вбивство політика Любке

За версією слідства, вирішальними в цьому злочині стали расистські та ксенофобські мотиви. Слухання проходять у вищому земельному суді у Фракфурті-на-Майні.
У Німеччині у вівторок, 16 червня, розпочався процес у справі вбивства глави адміністративного округу Кассель Вальтера Любке (Walter Lübcke). Слухання проходять у вищому земельному суді у Франкфурті-на-Майні.
У квітні Федеральна прокуратура Німеччини висунула звинувачення головному підозрюваному Штефану Е. (Stephan E.) і його ймовірому спільнику Маркусу Г. (Markus H.). Крім того, Штефана Е. підозрюють у тому, що він поранив ножем біженця в Лофельдені поблизу Касселя 2016 року. У цій справі його звинувачують у замаху на вбивство і завданні тяжких тілесних ушкоджень.
Як ідеться у тексті звинувачення, Штефан Е. пізно увечері 1 червня 2019 року прийшов до будинку 65-річного Вальтера Любке з наміром убити політика. Любке в цей час був на терасі. З близької відстані Е. вистрілив йому в голову, внаслідок чого політик помер. Вирішальними для цього злочину стали расистські, ксенофобські та націоналістичні переконання Е., відзначає федеральна прокуратура.
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Натомість Маркус Г, за даними звинувачення, в лісі і стрілецьких клубах навчав Штефана Е. стріляти та сприяв злочину. У конкретні плани Е. він не був посвячений, але не пізніше липня 2016 року вважав за можливе і брав до уваги, що Е. може вбити одного з політиків з правоекстремістських переконань.
Крім того, Е. звинувачений у замаху на прохача притулку з Іраку Ахмада Е. За даними слідства, в січні 2016 року підсудний вдарив іракця ножем в спину та серйозно поранив його.
Перед початком процесу адвокат сім'ї Любке Гольґер Матт (Holger Matt), заявив, що, на його переконання, "йдеться про холоднокровно спланований, віроломний боягузливий злочин з найбільш сумнівних мотивів". "Як співпозивачі ми докладемо всіх можливих зусиль для розкриття" цієї справи, додав захисник. Другим позивачем виступає Ахмад Е.
Правоекстреміст Е. відомий поліції з 1990-х років
Член Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Вальтер Любке, який виступав за прийом і підтримку біженців, був знайдений в ніч на 2 червня 2019 року на терасі свого будинку з вогнепальним пораненням в голову. На місці злочину були знайдені сліди ДНК Штефана Е., 15 червня він був затриманий і відтоді перебуває під вартою. Маркус Г. був затриманий 26 червня і відтоді теж залишається під арештом.
В кінці червня федеральний прокурор ФРН Петер Франк (Peter Frank) повідомив, що затриманий зізнався у вбивстві Любке, однак потім Е. відмовився від свідчень. Е. відомий поліції з 1990 років як правий екстреміст, що вже вчинив низку злочинів. У 1993 році він із саморобним вибуховим пристроєм напав на центр для розміщення осіб, які просять притулку, за що був засуджений до позбавлення волі без права на дострокове звільнення.
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