 У ФРН посилюється дефіцит робочої сили - доповідь | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.03.2019

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Новини

У ФРН посилюється дефіцит робочої сили - доповідь

Майже половина німецьких підпримєств мають проблеми із заповненням вакансій, йдеться в доповіді Федерального об'єднання торгово-промислових палат Німеччини DIHK. Особливо це стосується будівельної галузі.

Німецькі будівельні компанії скаржаться на дефіцит кадрів

Німецькі будівельні компанії скаржаться на дефіцит кадрів

На думку підприємців, у Німеччині посилюється дефіцит робочої сили. 49 відсотків підприємств мають проблеми з пошуком працівників, свідчить оприлюднена в середу, 13 березня, доповідь Федерального об'єднання торгово-промислових палат Німеччини (DIHK).

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Законопроектом передбачається спрощення умов пошуку роботи спеціалістам з-поза меж ЄС. (19.12.2018)

Зайнятість інженерів у ФРН практично стовідсоткова. Фахівців-електроінженерів не вистачає, а протягом наступних 10 років країні потрібно буде заповнити сотню тисяч вакансій. Усі сподівання на трудову міграцію. (12.11.2018)

При цьому торік про труднощі із заповненням вакансій повідомляли 47 відсотків підприємств. Особливо великі проблеми з пошуком працівників має будівельна галузь. Дефіцит кадрів також стримує розвиток цифрової інфраструктури. За словами керівника DIHK Ахіма Деркса (Achim Dercks), ця ситуація на ринку праці може негативно вплинути на перспективи економічного зростання та інноваційний потенціал Німеччини.

Нагадаємо, 19 грудня 2018 року уряд Німеччини схвалив законопроект, що має спростити імміграцію до ФРН кваліфікованих фахівців з-поза меж ЄС. Таким чином Німеччина сподівається задовольнити брак кваліфікованих кадрів у низці галузей. Зокрема, у наступні десять років країні не вистачатиме 100 тисяч електроінженерів. Про це йшлося в оприлюдненому в листопаді 2018 року дослідженні Асоціації інженерів електротехніки, електроніки та інформаційної техніки у Німеччині.

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