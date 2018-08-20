У ФРН посилюється дефіцит робочої сили - доповідь

На думку підприємців, у Німеччині посилюється дефіцит робочої сили. 49 відсотків підприємств мають проблеми з пошуком працівників, свідчить оприлюднена в середу, 13 березня, доповідь Федерального об'єднання торгово-промислових палат Німеччини (DIHK).

При цьому торік про труднощі із заповненням вакансій повідомляли 47 відсотків підприємств. Особливо великі проблеми з пошуком працівників має будівельна галузь. Дефіцит кадрів також стримує розвиток цифрової інфраструктури. За словами керівника DIHK Ахіма Деркса (Achim Dercks), ця ситуація на ринку праці може негативно вплинути на перспективи економічного зростання та інноваційний потенціал Німеччини.

Нагадаємо, 19 грудня 2018 року уряд Німеччини схвалив законопроект, що має спростити імміграцію до ФРН кваліфікованих фахівців з-поза меж ЄС. Таким чином Німеччина сподівається задовольнити брак кваліфікованих кадрів у низці галузей. Зокрема, у наступні десять років країні не вистачатиме 100 тисяч електроінженерів. Про це йшлося в оприлюдненому в листопаді 2018 року дослідженні Асоціації інженерів електротехніки, електроніки та інформаційної техніки у Німеччині.