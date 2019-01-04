У ФРН поліція обшукала квартиру свідка у справі про масштабну крадіжку даних

Співробітники Федерального відомства з кримінальних справ (BKA) в рамках розслідування справи про масштабний витік даних сотень німецьких політиків і відомих осіб провели обшук у квартирі 19-річного програміста з міста Хайльбронн, який є свідком у цій справі. Про це у понеділок, 7 січня, повідомили німецькі ЗМІ з посиланням на джерела в силових структурах.

За словами джерел, під час обшуку вилучене технічне обладнання, а свідок допитаний. Програміст повідомив, що вже давно підтримує контакт з хакером, на якого покладається відповідальність за крадіжку і оприлюднення в інтернеті приватних даних німецьких політиків та інших відомих осіб, включаючи номери їхніх мобільних телефонів і адреси електронної пошти.

Міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer) планує 7 січня обговорити ситуацію з главою BKA Гольґером Мюнхом (Holger Münch) і главою Федерального відомства з безпеки у сфері інформаційних технологій Арне Шенбомом (Arne Schönbohm).

Політики з Соціал-демократичної партії Німеччини, партії "Союз 90/Зелені" і Вільної демократичної партії сумніваються в тому, що влада ФРН досить швидко відреагувала на скандал про крадіжку даних.

Про масовий витік даних німецьких політиків стало відомо 4 січня. Зокрема, були опубліковані особисті дані відомих німців: їхні номера телефонів, дані кредитних карт, адреси, особисті та внутрішньопартійні документи, як от паспорти, рахунки, листи, запрошення, заявки на відвідування партійних з'їздів і навіть вміст чатів депутатів всіх партій, представлених у Бундестазі, а також депутатів земельних ландтагів, німецьких членів Європарламенту і політиків комунального рівня.

Серед відомих політиків, які, ймовірно, стали жертвами такої акції, - канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel), федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) та екс-голова СДПН Зіґмар Ґабріель (Sigmar Gabriel).