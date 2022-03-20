У ФРН поліція застерігає від поширення фейків щодо українців

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24 лютого - 20 березня читайте тут.

DW стежить за подіями понеділка, 21 березня (час київський)

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Завдання російської армії щодо розгрому угруповань збройних сил України, виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, оточення Києва та встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконані. Про це повідомляє українське міноборони у Facebook. "Частково ворогу вдалося досягти мети у Донецькому операційному районі та утримати сухопутний коридор у південній частині Херсонської, Запорізької та Донецької областей", - констатується у дописі.

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Поліція у ФРН попереджає про поширення фейкового відео, що нібито у Північному Рейні-Вестфалії українці забили до смерті 16-річного юнака. Як пише поліція Бонна у Twitter, фейкове віде викладене умисно з наміром розпалювання ворожнечі - поліція почала розслідування. "Просимо вас не поширювати це відео", - закликала поліція. У цьому ролику про ніби випадок тяжкого насильства зі слів іншої особи розповідає якась жінка. Водночас місцева поліція не отримувала інформацію про такий чи подібні злочини.