У ФРН погодили план боротьби з коронавірусом, школи почали закривати на карантин

У четвер, 12 березня, канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) узгодила із прем'єрами земельних урядів країни перелік заходів для стримування пандемії коронавірусу, що викликає захворювання COVID-19, повідомляє інформаційне агентство dpa.

Передусім, заходи стосуватимуться підготовки лікарень до надходження великої кількості пацієнтів із важкою формою COVID-19. Лікарні відмовлятимуться від усіх можливих планових операцій та процедур на невизначений час та спрямовуватимуть зусилля на посилення можливостей для інтенсивної терапії та штучної вентиляції легенів.

Пов'язані із цим економічні проблеми медичних установ компенсуватимуть державні страхові компанії. Водночас, за кожне нове ліжко інтенсивної терапії лікарні отримуватимуть бонуси.

Заходи з протидії поширенню коронавірусу передусім стосуватимуться німецьких лікарень

Школи готуються до коронавірусу

Також у регіонах із особливо сильним розповсюдженням вірусу планується відкласти початок семестру в університетах та припинити навчання у дитячих садках та школах. Втім, рішення щодо цього будуть ухвалювати окремі федеральні землі самостійно.

Першою з них вже стала федеральна земля Саар. В ніч на п'ятницю, 13 березня, глава уряду землі Тобіас Ганс (Tobias Hans) оголосив про закриття шкіл та дитячих садків з прийдешнього понеділка, 16 березня, до кінця великодніх канікул. Він пояснив це наближеністю його регіону до французької Лотарингії, яка стала одним з епіцентрів поширення коронавірусу у Франції. Аналогічне рішення про закриття шкіл та дитсадочків на карантин до 6 квітня ухвалив зранку у п'ятницю уряд землі Баварія, інформує dpa. З цього дня розпочинаються великодні канікули, що триватимуть до 20 квітня.

Згідно з інформацією агентства dpa, про закриття шкіл цієї п'ятниці будуть ухвалювати рішення уряди Баден-Вюртембургу та Північного Рейну-Вестфалії.

Про закриття шкіл через коронавірус вже оголосила одна із федеральних земель ФРН - Саар

Німеччина скасовує масові заходи

Також усі масові заходи із більш ніж 1000 учасників та "необов'язкові" заходи за участі меншої кількості людей мають бути скасованими, вирішили керівники федеральних земель.

Окремі зусилля будуть спрямовані на допомогу групам населення, яким COVID-19 загрожує найбільше, - літнім людям, та хворим на хронічні недуги. Для них розглядається можливість запровадити амбулаторну службу догляду та необхідність проведення цільової інформаційної кампанії щодо способів захисту проти коронавірусу.

Меркель, зокрема, оголосила про запровадження подальших "широкомасштабних" заходів для підтримки економіки, втім не надала жодних деталей, якими вони будуть. За її словами, про них у п'ятницю мають повідомити міністр економіки Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) та міністр фінансів Олаф Шольц (Olaf Scholz).