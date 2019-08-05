У ФРН побільшало скарг щодо расової дискримінації

Кількість звернень щодо расової дискримінації у Німеччині зросла. Про це свідчить щорічний звіт за 2019 рік Федерального відомства з боротьби з дискримінацією, який представили у вівторок, 9 червня.

"Німеччина має тривалі проблеми з расовою дискримінацією", - заявив очільник відомства Бернгард Франке (Bernhard Franke) під час презентації доповіді.

Всього у 2019 році відомство отримало 3580 звернень людей, які заявляли про дискримінацію через їхню зовнішність, стать, релігію чи інші фактори. У 2018 році було 3455 таких випадків. З них третина стосується заяв про расизм.

Кількість звернень щодо дискримінації через расизм зросла більш ніж удвічі з 2015 року - з 545 до 1176 звернень. У 2018 році відомство зареєструвало 1070 таких заяв.

На другому та третьому місцях опинилися звернення щодо гендерної дискримінації (29 відсотків) та дискримінації щодо людей з інвалідністю (26 відсотків). Люди також зверталися до відомства із заявами про дискримінацію за віком (12 відсотків), через релігію (7 відсотків), сексуальну ідентичність (4 відсотки) та світоглядні переконання (2 відсотки).

Більшість повідомлень щодо дискримінації стосується професійної діяльності або спроб працевлаштування (36 відсотків). Ще 26 відсотків заяв стосується проявів дискримінації у повсякденному житті - під час пошуку житла, покупок, обслуговування в закладах харчування, а також в страхових компаніях та банках.

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Дискусія про расизм

Дискусія щодо проявів расової дискримінації в Німеччині загострилася після останніх протестів проти расизму, які спалахнули у США, а потім пройшли в багатьох країнах світу, зокрема, і в німецьких містах. Лідерка Соціал-демократичної партії Німеччини Заскіа Ескен (Saskia Esken) заявила, що в Німеччині існує "латентний расизм в лавах сил правопорядку", з яким потрібно боротися.

Міністерка оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) закликала до рішучої боротьби з проявами расизму в Німеччині. Вона назвала "хорошим, важливим, а також сигналом, що надихає", той факт, що "в Німеччині стільки людей вийшли на вулиці проти расизму". "Те, що і тут, в Німеччині, в повсякденні існують дискримінація та утиски, - це факт", - заявила вона в інтерв'ю DW.

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