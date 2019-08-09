У ФРН планують заборонити одноразові пластикові пакети

З наступного року у Німеччині планують заборонити одноразові пластикові пакети, німецький уряд вже підготував відповідний законопроєкт. Утім, ця заборона не буде цілковитою.
Міністерство охорони навколишнього середовища Німеччини підготувало законопроєкт, яким збирається заборонити використовувати одноразові пластикові пакети починаючи з 2020 року.
"Переважна більшість німців хочуть цієї заборони", - заявила міністерка довкілля ФРН Свенья Шульце (Svenja Schulze) у п'ятницю, інформує агенція AFP.
Супермаркетам та іншим роздрібним торговцям буде заборонено пропонувати тонкі пластикові пакети, включно з тими, які біологічно розкладаються або виготовлені із вторинної сировини.
Очікується, що ця заборона набере чинності у першій половині 2020 року. Після її впровадження буде шестимісячний перехідний період для використання запасів вже наявних пластикових пакетів.
У випадку порушення заборони підприємцям загрожує штраф до 100 тисяч євро, зазначає видання Bild. Винятки робитимуть лише для міцних багаторазових сумок і тонких відривних пакетиків для овочів і фруктів. Заборона останніх, на думку авторів законопроєкту, може призвести до того, що продавці запаковуватимуть овочі і фрукти в упаковки, що, своєю чергою, призведе до їхнього псування в ще більших обсягах.
Європейський досвід заборони пластику
У травні Рада ЄС схвалила директиву, яка передбачає заборону в ЄС деяких одноразових пластикових виробів, для яких існує альтернатива. Документ надає урядам країн-членів ЄС два роки, щоб привести свої національні законодавства у відповідність до нових норм.
За даними Єврокомісії, заборонені новими правилами одноразові вироби становлять 70 відсотків відходів, що потрапляють до океанів світу, і загрожуть дикій природі та рибним ресурсам. Щороку близько мільйона птахів і понад сто тисяч морських ссавців на планеті потерпають від травм або гинуть, заплутавшись у пластику чи проковтнувши його.