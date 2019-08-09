У ФРН планують заборонити одноразові пластикові пакети

Міністерство охорони навколишнього середовища Німеччини підготувало законопроєкт, яким збирається заборонити використовувати одноразові пластикові пакети починаючи з 2020 року.

"Переважна більшість німців хочуть цієї заборони", - заявила міністерка довкілля ФРН Свенья Шульце (Svenja Schulze) у п'ятницю, інформує агенція AFP.

Супермаркетам та іншим роздрібним торговцям буде заборонено пропонувати тонкі пластикові пакети, включно з тими, які біологічно розкладаються або виготовлені із вторинної сировини.

Очікується, що ця заборона набере чинності у першій половині 2020 року. Після її впровадження буде шестимісячний перехідний період для використання запасів вже наявних пластикових пакетів.

У випадку порушення заборони підприємцям загрожує штраф до 100 тисяч євро, зазначає видання Bild. Винятки робитимуть лише для міцних багаторазових сумок і тонких відривних пакетиків для овочів і фруктів. Заборона останніх, на думку авторів законопроєкту, може призвести до того, що продавці запаковуватимуть овочі і фрукти в упаковки, що, своєю чергою, призведе до їхнього псування в ще більших обсягах.

Європейський досвід заборони пластику

У травні Рада ЄС схвалила директиву, яка передбачає заборону в ЄС деяких одноразових пластикових виробів, для яких існує альтернатива. Документ надає урядам країн-членів ЄС два роки, щоб привести свої національні законодавства у відповідність до нових норм.

За даними Єврокомісії, заборонені новими правилами одноразові вироби становлять 70 відсотків відходів, що потрапляють до океанів світу, і загрожуть дикій природі та рибним ресурсам. Щороку близько мільйона птахів і понад сто тисяч морських ссавців на планеті потерпають від травм або гинуть, заплутавшись у пластику чи проковтнувши його.

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