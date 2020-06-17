 У ФРН остаточно затвердили заходи для виходу з кризи на 130 мільярдів євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.06.2020

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Новини

У ФРН остаточно затвердили заходи для виходу з кризи на 130 мільярдів євро

Урядовий пакет стимулювання кон'юнктури схвалили Бундестаг та Бундесрат. Уряд переконує, що заходи на 130 мільярдів євро сприятимуть зростанню економіки вже в другому півріччі поточного року.

Бундестаг під час засідання щодо пакету фінансових заходів

Бундестаг під час засідання щодо пакету фінансових заходів

Німецькі Бундестаг та Бундесрат у понеділок, 29 червня, остаточно затвердили пакет фінансових стимулів для пожвавлення економіки країни на загальну суму в 130 мільярдів євро. Під час спеціального засідання Бундестагу за цей пакет проголосували партії урядової коаліції - блок консервативних партій ХДС/ХСС і Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН). "Альтернатива для Німеччини" (АдН) та Вільна демократична партія (ВДП) виступили проти, а "Зелені" та Ліва партія утрималися при голосуванні, повідомляє агенція Reuters.

Ухвалений пакет заходів передбачає зниження ставки податку на додану вартість (ПДВ) з 19 до 16 відсотків з 1 липня до кінця 2020 року. Пільгова ставка ПДВ теж буде знижена - з 7 до 5 відсотків. Родини з дітьми отримають виплату в розмірі 300 євро на кожну дитину, також передбачені додаткові податкові пільги для одиноких батьків.

Особлива увага приділена допомозі для галузей економіки, що найбільше постраждали від локдауну, - перш за все туристичного та ресторанного бізнесу. Малим та середнім фірмам у цих галузях планують надати допомогу на 25 мільярдів євро.

Через кризу, викликану пандемією коронавірусу, Німеччині цього року загрожує найбільший з післявоєнних часів спад економіки. Зниження ставки ПДВ, яке коштуватиме уряду трохи менше 20 мільярдів євро, набере чинності з 1 липня. Опозиція в Бундестазі розкритикувала ці заходи. Як наголосила Сара Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht) з Лівої партії, посилаючись на експертів, з цих 20 мільярдів євро для споживачів будуть відчутними лише 3 мільярди євро. Водночас вигоду отримають такі великі компанії як Amazon.

Уряд навпаки захищає ухвалений пакет заходів, який є найбільшим в історії ФРН. Як зазначив міністр економіки Петер Альтмаєр (Peter Altmaier), завдяки цим заходам підвищуються шанси на зростання економіки в другому півріччі.

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