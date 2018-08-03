У ФРН оскаржили можливість поліції перехоплювати повідомлення у месенджерах

Низка німецьких організацій та активістів подали у вівторок, 7 серпня, скаргу до Конституційного суду ФРН у Карлсруе щодо використання правоохоронцями програм, які дозволяють перехоплювати повідомлення в месенджерах на кшталт Skype чи WhatsApp. Позивачі, серед яких громадська організація Digitalcourage, активісти, юристи та митці, вимагають визнати неконституційним використання таких програм.

Ідеться про так звані шпигунські програми, які встановлюються на пристроях користувачів месенджерів і перехоплюють повідомлення до їхнього шифрування або після дешифрування. Минулого року Бундестаг дозволив використовувати поліції такі програми для розслідування певних категорій злочинів. Для цього правоохоронцям слід отримати згоду суду. Раніше стеження за допомогою таких програм дозволяли тільки в справах, пов'язаних з тероризмом.

Професор права Ян Дірк Роґґенкамп (Jan Dirk Roggenkamp), який брав участь у підготовці скарги, заявив, що застосування таких шпигунських програм переходить будь-які межі, в яких правова держава може наглядати за приватним життям громадян. За його словами, завдяки цим програмам слідчі можуть створювати "профіль людини, який не міг би бути повнішим та прозорішим", цитує dpa.

Засновниця Digitalcourage Рена Танґенс (Rena Tangens) розкритикувала стеження за повідомленнями, звинувативши спецслужби у "аналізі думок користувачів", передає агенція AFP.

Своєю чергою, керівник Федерального управління кримінальної поліції (ВКА) Гольґер Мюнх (Holger Münch) виступив на захист нових методів стеження. "Ми живемо у вік шифрування комунікації. Повинна бути можливість наглядати за нею у окремих випадках особливо тяжких злочинів і на підставі судового рішення", - заявив він виданню Handelsblatt.