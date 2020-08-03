 У ФРН обговорюють ідею заборони поїздок до країн з високим ризиком COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.08.2020

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У ФРН обговорюють ідею заборони поїздок до країн з високим ризиком COVID-19

Близька до правлячої у ФРН партії ХДС асоціація підприємців пропонує заборонити подорожі до країн з підвищеним ризиком зараження коронавірусом. У двох німецьких партіях вже виступили проти цього.

Зараз подорожі до країн з підвищеним ризиком зараження у ФРН дозволені

Зараз подорожі до країн з підвищеним ризиком зараження у ФРН дозволені

У Німеччині дискутують щодо посилення карантинних обмежень через пандемію коронавірусу. Зокрема "Економічна рада ХДС" запропонувала взагалі заборонити усі поїздки до країн із підвищеним ризиком інфікування. Про це у п'ятницю, 7 серпня, газеті Bild заявив генеральний секретар цієї ради Вольфґанґ Штайґер (Wolfgang Steiger).

За його словами, право на подорожі не може бути вищим за права мільйонів німців, які в іншому разі опиняться перед ризиком нового локдауну. Знову зупинити економічну діяльність та заклади освіти Німеччина "може собі дозволити лише з великими труднощами", зазначив Штайґер.

"Економічна рада ХДС" є асоціацією підприємців, близькою до партії канцлерки Анґели Меркель Християнсько-демократичний союз (ХДС). Утім, частиною цієї політсили вона не є.

Зараз у Німеччині подорожі в країни з підвищеним ризиком інфікування коронавірусом дозволені. Після повернення з них мандрівники мають надати негативний тест на COVID-19 або два тижні залишатися на карантині. З 8 серпня у Німеччині запроваджують обов'язкове безкоштовне тестування після повернення з таких країн.

Асоціація медиків пропонує карантин навіть за негативного тесту

У Соціал-демократичній партії Німеччини скептично поставилися до пропозиції заборонити поїздки до країн з високим ризиком інфікування. "Я не бачу необхідності запроваджувати заборону на подорожі", - зазначив мер Берліна Міхаель Мюллер (Michael Müller), який представляє соціал-демократів. Він додав, що обов'язкове тестування зробить ситуацію безпечнішою.

Вільна демократична партія також не підтримала цю ініціативу. Заступник голови фракції цієї політсили в Бундестазі Міхаель Тойрер (Michael Theurer) вважає її непропорційною. За його словами, основні свободи мають бути захищені також під час пандемії, передає агенція dpa.

Тим часом один з керівників Всесвітньої медичної асоціації Франк Ульріх Монґомері (Frank Ulrich Mongomery) пропонує натомість запровадити обов'язковий карантин для всіх, хто повертається до ФРН, незалежно від результатів тестування. "Від тижня до десяти днів. Один негативний тест не може захистити від карантину", - сказав він, передає Passauer Neue Presse.

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