 У ФРН неповносправні з опікунами зможуть голосувати на виборах до Європарламенту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.04.2019

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Новини

У ФРН неповносправні з опікунами зможуть голосувати на виборах до Європарламенту

Люди з інвалідністю та психічними розладами, яким призначено опікуна, зможуть брати участь у майбутніх виборах до Європарламенту. Таке рішення ухвалив Федеральний конституційний суд Німеччини.

Вибори до Європарламенту (символічне фото)

У Німеччині люди з неповносправністю, яким рішенням суду призначено опікуна, зможуть взяти участь у майбутніх виборах депутатів Європарламенту. Відповідне рішення Федеральний конституційний суд Німеччини у Карлсруе ухвалив у понеділок, 15 квітня. Особам, котрі перебувають під опікунством, необхідно буде подати спеціальний запит. Рішення суду в Карлсруе торкнеться 85 тисяч осіб.

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Раніше неповносправні з опікунами могли брати участь лише в муніципальних та земельних виборах у деяких федеральних землях Німеччини. У січні цього року суд у Карлсруе постановив, що заборона на участь у виборах людей з психічними розладами є порушенням німецької конституції. У березні Бундестаг ухвалив відповідні поправки до закону про вибори, однак, за рішенням правлячої коаліції, вони мали набути чинності вже після виборів до Європарламенту. Через це фракції трьох опозиційних партій у Бундестазі - Зелених, Вільної демократичної партії і Лівої партії - звернулися до Федерального конституційного суду із клопотанням допустити людей із психічними розладами вже до нинішніх виборів до парламенту ЄС у травні цього року.

Організації у сфері соціального забезпечення висловлювалися за якнайшвидше зняття виборчих обмежень. Так, голова благодійної організації Caritas Петер Неер (Peter Neher) заявив, що "виборча дискваліфікація для людей з обмеженими можливостями" давно мала бути вилучена з європейського і німецького законодавства.

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