Європа

У ФРН можуть заборонити хіджаб для дівчаток (відео)

Чи можна школяркам до 14 років носити хіджаб у Німеччині? Поки що так. Але німецькі політики хочуть це змінити, бо вважають, що дівчат часто просто змушують до цього їхні мусульманські родини.

Хіджаб до 14 років? У Німеччині дискутують про заборону.

Питання, коли саме дівчинка достатньо зріла, щоб самостійно ухвалювати рішення про носіння хіджаба, є предметом дискусій у Німеччині. Міністр з інтеграції землі Північний Рейн-Вестфалія переконаний, що до 14 років - ні. Дивіться аргументи за і проти у відео DW:



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