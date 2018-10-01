У ФРН коаліція узгодила концепцію законопроекту про трудову міграцію

Лідери партій німецької "великої коаліції", до якої належать Християнсько-демократичний союз (ХДС), Християнсько-соціальний союз (ХСС) та Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), у ніч на вівторок, 2 жовтня, досягли згоди в дискусії про майбутній закон про трудову міграцію з країн, що не входять до складу ЄС. Зокрема, йшлося також про тих людей, яким у Німеччині відмовили в наданні статусу біженця, але які добре інтегрувалися та знайшли собі місце на німецькому ринку праці.

Влада ФРН і надалі дотримуватиметься принципу поділу між трудовою міграцією та політичним притулком, йдеться у тексті компромісного документу. Проте уряд країни має намір розробити чіткі критерії для добре інтегрованих мігрантів, які отримали відтермінування депортації. Уряд має прийняти концепцію вже 2 жовтня.

Запланований до ухвалення закон про трудову міграцію, зокрема, передбачає комплекс заходів, які зроблять Німеччину привабливішою для кваліфікованих кадрів з-за кордону. Закон має врегулювати та упорядкувати їхній притік до країни. При цьому процес визнання дипломів має проходити швидше, а працівникам полегшать доступ до курсів німецької мови ще в них на батьківщині. У документі наголошується, що треба розробити заходи із залучення спеціалістів не лише з ЄС, але й з третіх країн.

Німецька влада довго не могла досягнути компромісу в питанні можливої зміни статусу мігрантів, які отримали відмову в притулку. СДПН вимагала змінити закон для тих біженців, які підлягають депортації, однак добре інтегровані в німецьке суспільство. Проти такого закону жорстко виступала ХСС: представники партії вважали, що такі зміни слугуватимуть мотивацією для притоку до країни економічних біженців.