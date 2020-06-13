У ФРН з 16 червня запустять додаток для протидії пандемії коронавірусу

У Німеччині з 16 червня офіційно діятиме новий мобільний додаток, який застерігатиме щодо небезпеки зараження коронавірусом. Проведені нещодавні остаточні випробування цього додатку завершилися успішно, повідомила в неділю, 14 червня, інформагенція dpa, посилаючись на свої неназвані джерела в Берліні. Це повідомлення підтвердило поширену раніше медіахолдингом RTL/n-tv інформацію щодо дати представлення й офіційного запуску цього застосунку.

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Зазначається, що вже ввечері 15 червня мобільний застосунок буде доступним для безкоштовного завантаження в магазинах додатків Google Play і App Store. Саму програму можна буде так само легко деактивувати або видалити, запевняють розробники.

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Запуск цього мобільного додатку планувався ще на кінець квітня, однак його розробку спочатку доручили спеціальній проєктній команді, але згодом відмовилися від такої ідеї, вирішивши натомість замовити відповідний додаток у компаній SAP та T-Systems. Це й спричинило істотну затримку з розробкою та виходом у світ цього сервісу.

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Стримати поширення коронавірусної інфекції

Мета мобільного додатку - стримати поширення коронавірусу після подальшого послаблення обмежень у Німеччині. Мобільний сервіс буде збирати й передавати дані про наближення до інших громадян на відстань менше двох метрів і перебування на такій відстані більше 15 хвилин. Згодом, користувачі зможуть отримувати повідомлення про те, що вони перебували в тісному контакті з особою, яка заразилася коронавірусом. Утім, це станеться тільки тоді, якщо сам інфікований повідомить про своє зараження COVID-19 у цьому ж мобільному сервісі.