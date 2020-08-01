У ФРН з цього тижня планують обов'язкові тести на коронавірус для мандрівників

Цього тижня у Німеччині можуть запровадити обов'язкове тестування на коронавірус для всіх мандрівників, які повертаються з країн з підвищеним ризиком зараження. Про це у понеділок, 3 серпня, оголосив міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn).

"Кожен, хто в'їжджає з країн з підвищеним ризиком зараження, повинен перебувати на карантині протягом двох тижнів. Що потрібно запровадити, - це обов'язковий тест перед виїздом (з країни з підвищеним ризиком зараження. - Ред.) або протягом 72 годин після в'їзду до Німеччини (...) Треба продемонструвати, що тест було зроблено, і він негативний. Якщо ж позитивний, - тоді йти на карантин", - заявив міністр в інтерв'ю телеканалу ARD.

Він зазначив, що зараз у ФРН існує можливість проводити 1,2 мільйона тестів щотижня, втім, робляться лише близко половини з них. Шпан не уточнив дату, коли саме планується запровадити обов'язкове тестування.

Результати тестування в аеропортах викликають занепокоєння

Раніше частина німецьких аеропортів запровадила безкоштовне тестування на коронавірус для подорожніх, що повертаються з країн із підвищеним рівнем зараження. Їхні результати у землі Північний Рейн-Вестфалія викликали стурбованість - виявилося, що близько 2,5 відсотка мандрівників були інфіковані.

"Це відносно високий показник", - заявив міністр охорони здоров'я землі Карл-Йозеф Лауманн (Karl-Josef Laumann) в ефірі радіо Deutschlandfunk. Пропозицією пройти безкоштовний тест скористалися від 40 до 50 відсотків мандрівників.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США), станом на 3 серпня у Німеччині було зафіксовано 211,5 тисячі випадків інфікування коронавірусом, померло від хвороби понад 9 тисяч людей.