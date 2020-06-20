 У ФРН знову різко підвищили коефіцієнт зараження коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.06.2020

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Новини

У ФРН знову різко підвищили коефіцієнт зараження коронавірусом

Інститут імені Роберта Коха зафіксував у Німеччині різке зростання коефіцієнта зараження коронавірусом до 2,88. Це на 60 відсотків більше, ніж напередодні.

У ФРН на 60 відсотків зріс коефіцієнт зараження коронавірусом

Коефіцієнт зараження коронавірусом зріс у Німеччині до 2,88. Цей показник означає, що 100 заражених коронавірусом осіб інфікують у середньому 288 інших людей. Про це в неділю, 21 червня, повідомив Інститут імені Роберта Коха.

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Ще напередодні - 20 червня - коефіцієнт зараження коронавірусом становив 1,79, а 19 червня - 1,06. Вважається, що для того, щоб стримати поширення хвороби COVID-19, потрібно, щоб коефіцієнт не перевищував 1.

Станом на 21 червня, за даними Інституту імені Роберта Коха, у Німеччині з початку епідемії було підтверджено майже 190 тисяч випадків зараження на коронавірус SARS-CoV-2, 8882 особи, у яких було діагностовано хворобу, померли. Майже 175 тисяч осіб у Німеччині вилікувалися від COVID-19.

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