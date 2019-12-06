 У ФРН знижується промислове виробництво | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.12.2019

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Новини

У ФРН знижується промислове виробництво

Другий місяць поспіль у німецькій промисловості відзначається спад виробництва. У жовтні виробництво товарів знизилося на 1,7 відсотка.

промисловість ФРН

У німецькій промисловості в жовтні цього року зафіксовано спад виробництва на 1,7 відсотка. Як повідомило в п'ятницю, 6 грудня, Федеральне статистичне відомство у Вісбадені, скорочення виробництва відзначається другий місяць поспіль.

Експерти, раніше опитані агенцією Reuters, очікували промислового зростання на 0,1 відсотка після попереднього зниження на 0,6 відсотка у вересні. У міністерстві економіки ФРН визнали, що жовтневе скорочення - найзначніше за минулі півроку, але підкреслили, що деякі факти вказують на те, що упродовж найближчих місяців "може виникнути тенденція до стабілізації".

Згідно зі статистикою, на 1,7 відсотка скоротилося виробництво в залежних від експорту галузях, на які впливають пасивна світова кон'юнктура, торговельні конфлікти і невизначеність навколо виходу Великобританії з Євросоюзу. Крім того, негативний вплив на ці галузі справляють і внутрішні проблеми німецької автомобільної промисловості. Виробництво товарів промислово-технічного призначення у ФРН скоротилося на 4,4 відсотка, інформує агентство dpa.

Зазначаються у повідомленні і позитивні тенденції. Зокрема, виробництво напівфабрикатів у Німеччині збільшилося на один відсоток, товарів народного споживання - на 0,3 відсотка, а вироблення енергії - на 2,3 відсотка.

 

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