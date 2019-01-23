У ФРН знижується кількість заяв на надання притулку

Німецькі органи влади зафіксували подальше зниження кількості заяв на отримання притулку в Німеччині. Згідно з опублікованими в середу, 23 січня, даними федерального міністерства внутрішніх справ, протягом 2018 року було подано 185 853 таких заяви. Це - майже на 37 тисяч заяв або на 16,5 відсотка менше порівняно з 2017 роком, наголошують у МВС ФРН.

Така тенденція простежується вже третій рік поспіль: 2016 року було зафіксовано близько 280 тисяч подібних заяв, що значно менше порівняно з даними за 2015 рік. Тоді надійшло близько 890 тисяч заяв від прохачів притулку.

"Тривалим скороченням" кількості прибулих до Німеччини шукачів притулку назвав це міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer), якого цитує сайт відомства.

У лідерах сирійці, іракці, афганці, іранці та росіяни

Торік найбільше письмових прохань на отримання статусу шукача притулку в Німеччині надійшло від громадян Сирії, Іраку, Афганістану та Ірану, кажуть у МВС. Так, зафіксовано понад 46 тисяч заяв від сирійців, близько 18 тисяч від іракців, понад 12 тисяч від афганців, та близько 11,8 тисячі від іранців.

До 10 країн, звідки походить найбільша кількість зареєстрованих прохачів притулку, належала також і Росія. Впродовж 2018 року німецькі органи влади зафіксували 5,2 тисячі громадян РФ, котрі подали заяви на отримання в ФРН статусу біженця.

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Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути Маршрут Албанією Дедалі більш популярним стає і шлях через Албанію. Туди біженці прибувають з Греції, потім морем дістаються Італії або ж рушають автомобілем на північ Європи. Утім, просування мігрантів Чорногорією та Боснією і Герцеговиною ускладнено - там усе ще є мінні поля з часів громадянської війни 1990-х. На фото - кордон Албанії та Греції.

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