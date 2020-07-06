У ФРН зменшилася кількість депортацій осіб, яким відмовили у притулку

В Німеччині під час пандемії коронавірусу різко зменшилася кількість депортацій тих прохачів притулку, заявки яких було відхилено. У МВС країни пояснюють, що це пов'язано із скороченням кількості тих, кому дозволяють в'їзд на територію країни.

"Багато федеральних земель продовжують відмовляти у в'їзді іноземним громадянам або дозволяють лиже у дуже обмеженій кількості лише за крайньої необхідності", - повідомило міністерство внутрішніх справ ФРН у коментарі журналістам німецької групи видань Funke, повідомляється у вівторок, 14 липня.

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Так, кількість репатріацій за перші п'ять місяців, у порівняннім з аналогічним періодом минулого року, зменшилася з 10 951 до 5 022 випадків. У травні кількість репатріацій склала лише 150 випадків, повідомляє агенція новин dpa. Втім, якщо брати статистику за весь рік з травня 2019-го по травень 2020-го року, загальна кількість осіб, що підлягають репатріації, все ж збільшилась і склала 266 605, у порівнянні з попереднім аналогічним періодом, коли країну мали залишити 245 597 осіб.

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"Враховуючи постійне збільшення кількості шукачів притулку, влада федеральних земель має нарешті підійти серйозно до вирішення цього питання і розібратися з питанням щодо тих іноземців, які мають залишити країну", - заявив журналістам Funke експерт з внутрішньої політики Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Армін Шустер (Armin Schuster).

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За словами міністра внутрішніх справ Баварії Йоахіма Германна (Joachim Herrmann), важливо, щоб влада повернулася до нормалізації процесу роботи з прохачами притулку після того, як епідемія коронавірусу піде на спад.

Кількість заяв на отримання притулку у всьому ЄС

Нагадаємо, у червні Європейське агентство з підтримки надання притулку (EASO) повідомило, що через викликану пандемією COVID-19 коронавірусну кризу в Європі рекордно скоротилася кількість заяв на отримання притулку.

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Скорочення числа заяв почалося у березні, втім, тоді все ще було подано 35 тисяч прохань. Причиною скорочення у квітні стала заборона на в'їзд у країни ЄС та посилений контроль на кордонах через пандемію. Найбільше скоротилося число заяв на отримання притулку від вихідців з Венесуели та Колумбії.

В Німеччині виступають за реформу системи надання притулку

На початку червня міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) заявив, що виступає за реформу системи надання притулку в Європі.

Міністр нагадав про свій заклик перевіряти, чи має особа, яка в'їжджає у ЄС, право на притулок, вже на зовнішніх кордонах ЄС. Осіб, в яких немає таких підстав, "неможливо розподілити (між членами ЄС. - Ред.) і необхідно відправити назад", вважає Зеегофер. Для цього необхідно "грунтовно" перебудувати європейську прикордонну службу Frontex, зазначив глава МВС Німеччини.

Зеегофер згадав також про відмову низки східноєвропейських країн приймати шукачів притулку. Держава ЄС, яка не бере участі в розподілі біженців, має "підтримати систему іншим способом", підкреслив він, не вдаючись у подробиці, і закликав проявляти "гнучку солідарність".

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