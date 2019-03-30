 У ФРН звільнять затриманих підозрюваних у тероризмі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.03.2019

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Новини

У ФРН звільнять затриманих підозрюваних у тероризмі

Затриманих у ФРН за підозрою в тероризмі 11 осіб звільнять. Під час обшуків у них не було виявлено вибухівки чи зброї.

У ФРН звільнять затриманих підозрюваних у тероризмі

Затримання підозрюваного в тероризмі (фото з архіву)

Затриманих у землях Північний Рейн-Вестфалія та Баден-Вюртемберг підозрюваних у тероризмінаказано звільнити. Про це в суботу, 30 березня, повідомляє агенція dpa з посиланням на прокуратуру Дюссельдорфа. Як повідомив речник відомства, частина затриманих вже на волі.

Під час обшуків у підозрюваних не виявлено "жодної вибухівки та жодної зброї", проте розслідування підготовки актів насильства триватиме. За словами речника прокуратури, запитів на видачу ордерів на арешт затриманих осіб не було подано, тому що не було підозри вчинення ними злочинних дій.

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Нагадаємо, антитерористичні рейди в двох німецьких землях розпочалися вранці 29 березня і тривали до ранку наступного дня. Під час рейдів було затримано 11 осіб віком від 22 до 35 років, переважно таджицької національності.

Раніше речник прокуратури Дюссельдорфа повідомив про підозри в підготовці затриманими серйозного кримінального злочину, що загрожує державі. Утім, даних про конкретні цілі чи конкретний злочин немає, додав він. Водночас поліція перевіряла можливу причетність затриманих осіб до терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД). "Ми припускаємо, що це - відгалуження ІД або її симпатики", - сказав речник прокуратури Дюссельдорфа.

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