 У ФРН за добу зафіксовано 100 нових заражень коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У ФРН за добу зафіксовано 100 нових заражень коронавірусом

Найбільше число випадків захворювання на коронавірус у ФРН зафіксовано в землі Північний Рейн-Вестфалія. У неділю лідери правлячої коаліції обговорять заходи захисту економіки від наслідків епідемії.

Кількість інфікованих коронавірусом у ФРН зростає

Кількість інфікованих коронавірусом у ФРН зростає

У Німеччині за останню добу кількість заражених коронавірусом зросла на 100 осіб. Станом на вечір суботи, 7 березня, SARS-CoV-2 виявлений вже у 795 осіб, повідомив Інститут імені Роберта Коха (RKI). Днем раніше влада повідомляла про 684 хворих.

DW.COM

У шести з семи осіб, в яких підозрювали наявність коронавірусу у Чернівецькій області, захворювання не було підтверджено. Очікуються результати тестів ще однієї людини. (07.03.2020)

В китайському місті Цюаньчжоу обвалився готель, в якому перебували близько 70 людей, що контактували із зараженими на коронавірус. Врятували 38 осіб, про загиблих поки не повідомляється. (07.03.2020)

Найбільше число хворих зафіксовано в землі Північний Рейн-Вестфалія, де вірус виявлений у 373 осіб. Понад половина з них живе в окрузі Гайнсберг. Однак за останню добу найбільше нових випадків виявлено в землі Баден-Вюртемберг - 54. Саксонія-Ангальт залишається єдиною землею ФРН, де заражених коронарвірусом ще не виявлено.

Увечері в неділю, 8 березня, лідери урядової коаліції проведуть консультації щодо впливу епідемії коронавірусу на німецьку економіку. Прем'єр-міністр Баварії, голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зедер (Markus Söder) закликає ухвалити надзвичайний план захисту економіки. "Через коронавірус не повинно виникнути другої фінансової кризи", - наголосив він, цитує агенція dpa.

Коронавірус SARS-CoV-2 виявлений вже у понад 90 країнах і територіях. Станом на 7 березня у світі зафіксовано понад 105 тисяч випадків захворювання, внаслідок чого померло 3,5 тисячі людей. Водночас одужали після захворювання понад 58 тисяч осіб. 

Дивитись відео 00:29

Коронавірус і ввічливість: Меркель не потиснули руку (03.03.2020)

Також за темою

Uniklinik Essen Coronavirus in Deutschland

Коронавірус у Німеччині виявили у 117 людей 01.03.2020

Станом на ранок 1 березня у Німеччині коронавірус виявили у 117 осіб. Найбільше випадків - у землі Північний-Рейн Вестфалія. Водночас поки що офіційно не виявили жодних хворих у Берліні.

Deutschland Stuttgart Oldtimermesse mit Desinfektionsspender

Коронавірус у Німеччині: як німці реагують на епідемію 03.03.2020

За оцінками німецьких експертів, коронавірусом SARS-CoV-2 можуть заразитися 60-70 відсотків мешканців ФРН. Але більшість інфікованих цього, найвірогідніше, навіть не помітить: хвороба легка, як застуда.

Coronavirus - Virus Sars-CoV-2 COVID-19

Коронавірус у Німеччині: один хворий - у критичному стані 26.02.2020

У двох федеральних землях Німеччини зареєстрували перші випадки інфікування коронавірусом. Ідеться про Північний Рейн-Вестфалію на заході та Баден-Вюртемберг на півдні країни. Один із інфікованих - у критичному стані.

Реклама

Докладно

Уламки літака MH17 Малайзійських авіаліній на Донбасі, липень 2014 року

Суд у справі про катастрофу MH17: що важливо знати

9 березня в Схіпхолі розпочнеться резонансний кримінальний процес у справі про катастрофу над Донбасом літака MH17.  

Видобуток нафти

В ОПЕК+ не домовилися щодо скорочення видобутку нафти

Тим часом на ринках спостерігається стрімке падіння вартості "чорного золота".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  