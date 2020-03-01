У ФРН за добу зафіксовано 100 нових заражень коронавірусом

У Німеччині за останню добу кількість заражених коронавірусом зросла на 100 осіб. Станом на вечір суботи, 7 березня, SARS-CoV-2 виявлений вже у 795 осіб, повідомив Інститут імені Роберта Коха (RKI). Днем раніше влада повідомляла про 684 хворих.

Найбільше число хворих зафіксовано в землі Північний Рейн-Вестфалія, де вірус виявлений у 373 осіб. Понад половина з них живе в окрузі Гайнсберг. Однак за останню добу найбільше нових випадків виявлено в землі Баден-Вюртемберг - 54. Саксонія-Ангальт залишається єдиною землею ФРН, де заражених коронарвірусом ще не виявлено.

Увечері в неділю, 8 березня, лідери урядової коаліції проведуть консультації щодо впливу епідемії коронавірусу на німецьку економіку. Прем'єр-міністр Баварії, голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зедер (Markus Söder) закликає ухвалити надзвичайний план захисту економіки. "Через коронавірус не повинно виникнути другої фінансової кризи", - наголосив він, цитує агенція dpa.

Коронавірус SARS-CoV-2 виявлений вже у понад 90 країнах і територіях. Станом на 7 березня у світі зафіксовано понад 105 тисяч випадків захворювання, внаслідок чого померло 3,5 тисячі людей. Водночас одужали після захворювання понад 58 тисяч осіб.