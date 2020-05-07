У ФРН зафіксовано найбільший спад виробництва за післявоєнний період

У квітні поточного року в німецькій промисловості зафіксовано максимальний спад з часів Другої світової війни. У порівнянні з березнем виробництво в реальному секторі в квітні скоротилося на 17,9 відсотка, повідомило в понеділок, 8 червня, Федеральне статистичне відомство. У порівнянні з квітнем минулого року промислове виробництво скоротилося на 25,3 відсотка.

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Таке падіння пов'язують з обмежувальними заходами, запровадженими в країні в кінці березня для боротьби з епідемією коронавірусу. Також свою роль зіграла зупинка конвеєрів на кілька тижнів в більшості автомобільних концернів, внаслідок чого падіння виробництва в автомобільній галузі в квітні досягло 74,6 відсотка. Виробництво промислових напівфабрикатів впало на 13,8 відсотка, споживчих товарів - на 8,7 відсотка, промислового обладнання - на 35,3 відсотка. Найменше постраждала будівельна галузь (-4,1 відсотка).

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У галузях промисловості, орієнтованих на експорт, в квітні замовлення скоротилися на 25,3 відсотка в порівнянні з березнем. Компанії очікують, що в найближчі три місяці скорочення виробництва буде тривати, проте меншими темпами. Відповідний барометр Мюнхенського Інституту економічних досліджень ifo в травні змінився з -51 до -21,4 бала. Як зауважив експерт ifo Клаус Вольрабе (Klaus Wohlrabe), це найбільше зростання показника з моменту возз'єднання Німеччини, але він є лише індикатором різкого сповільнення рецесії.

Невтішний прогноз Світового банка

Пандемія коронавірусу і карантинні заходи, запроваджені для її стримування, стали різким і масштабним, стали справжнім шоком для світової економіки, зануривши її в глибоку рецесію. Згідно з прогнозом Світового банку, глобальний ВВП скоротиться на 5,2 відсотка в 2020 році, що є найбільшим спадом з часів Другої світової війни.

Глибше світова економіка падала лише під час великої депресії 1930-х років і у періоди після Першої і Другої світових війн, коли економіки багатьох охоплених війною країн були спустошені.

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Аналітики Світового банку попереджать, що скорочення глобального показника доходу на душу населення очікується на рівні 3,6 відсотка, що призведе до того, що кількість людей у світі, що перебувають за межею бідності, збільшиться на 70-100 мільйонів осіб.