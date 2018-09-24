У ФРН затримали шістьох підозрюваних в ультраправому тероризмі

Федеральна прокуратура Німеччини в понеділок, 1 жовтня, повідомила про арешт шістьох осіб за підозрою в організації в місті Хемніц ультраправого терористичного угруповання. В операції із затримання підозрюваних взяли участь близько сотні поліцейських, які обшукали кілька помешкань у федеральних землях Саксонія та Баварія.

За даними прокуратури, шестеро затриманих є німецькими громадянами віком 20-30 років. Усі вони належать до місцевих хуліганських та неонацистських груп. Разом із сьомим підозрюваним, якого правоохоронці затримали раніше, вони створили ультраправе терористичне угруповання Revolution Chemnitz, котре планувало збройні напади на іноземців та політичних опонентів, повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо, що Хемніц став ареною масових виступів ультраправих після вбивства в місті наприкінці серпня місцевого 35-річного жителя. У злочині підозрюють шукачів притулку з Іраку та Сирії. Повідомлялося, що в місті мали місце також напади екстремістів на мігрантів та сутички з поліцією. Події в Хемніці викликали резонанс в усій Німеччині та за її межами.