 У ФРН затримали шістьох підозрюваних в ультраправому тероризмі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.10.2018

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Новини

У ФРН затримали шістьох підозрюваних в ультраправому тероризмі

У Саксонії і Баварії затримали шістьох осіб, яких підозрюють у створенні ультраправого терористичного угруповання в місті Хемніці.

Ультраправі в Хемніці

Ультраправі в Хемніці

Федеральна прокуратура Німеччини в понеділок, 1 жовтня, повідомила про арешт шістьох осіб за підозрою в організації в місті Хемніц ультраправого терористичного угруповання. В операції із затримання підозрюваних взяли участь близько сотні поліцейських, які обшукали кілька помешкань у федеральних землях Саксонія та Баварія.

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Канцлерка ФРН Анґела Меркель засудила зіткнення у саксонському Хемніці, які стались через вбивство мігрантами місцевого жителя. Тим часом поліція розшукує третього підозрюваного у вбивстві. (05.09.2018)

Заворушення в Хемніці шокували ФРН. Кореспондент DW побував в місті напередодні нових акцій протесту, які не затухають після вбивства німця в масовій бійці за участю мігрантів. (30.08.2018)

За даними прокуратури, шестеро затриманих є німецькими громадянами віком 20-30 років. Усі вони належать до місцевих хуліганських та неонацистських груп. Разом із сьомим підозрюваним, якого правоохоронці затримали раніше, вони створили ультраправе терористичне угруповання Revolution Chemnitz, котре планувало збройні напади на іноземців та політичних опонентів, повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо, що Хемніц став ареною масових виступів ультраправих після вбивства в місті наприкінці серпня місцевого 35-річного жителя. У злочині підозрюють шукачів притулку з Іраку та Сирії. Повідомлялося, що в місті мали місце також напади екстремістів на мігрантів та сутички з поліцією. Події в Хемніці викликали резонанс в усій Німеччині та за її межами.

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