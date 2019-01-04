 У ФРН затримали підозрюваного у крадіжці даних політиків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.01.2019

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Новини

У ФРН затримали підозрюваного у крадіжці даних політиків

Підозрюваному 20 років, він мешкав у Міттельхессені на Заході Німеччини.

Правоохоронці затримали підозрюваного у крадіжці даних

Правоохоронці затримали підозрюваного у крадіжці даних

На Заході Німеччини затримали особу, яка ймовірно виставила у мережу персональні дані сотень німецьких політиків та інших публічних осіб. Про це у вівторок, 8 січня, повідомляє Федеральне управління кримінальної поліції ФРН. 

Затриманим є 20-річний юнак, який мешкає у місті Міттельхессен, що у федеральній землі Гессен. За даними ЗМІ, поліція затримала його ще 6 січня, однак тільки зараз він визнав вину у скоєному та розповів деталі крадіжки даних відомих у Німеччині людей.

Як повідомлялось, напередодні німецькі правоохоронці провели обшук у квартирі 19-річного програміста з міста Хайльбронн, який є свідком у цій справі, та допитали його. Він був знайомий з хакером, який скоїв крадіжку даних публічних осіб.  

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Відомство з безпеки в сфері інформаційної техніки дізналося про витік в інтернет особистих даних сотень відомих німців раніше, ніж повідомлялося. (05.01.2019)

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер обіцяє, що громадськість "знатиме все", що знає він сам про витік особистих даних 994 німецьких політиків, журналістів і знаменитостей. (06.01.2019)

Про масовий витік даних німецьких політиків стало відомо 4 січня. Зокрема, були опубліковані особисті дані відомих німців: їхні номери телефонів, дані кредитних карт, адреси, особисті та внутрішньопартійні документи, як от дані паспортів і рахунків, листи, запрошення, заявки на відвідування партійних з'їздів і навіть вміст чатів депутатів всіх партій, представлених у Бундестазі, а також депутатів земельних ландтагів, німецьких членів Європарламенту і політиків комунального рівня.

Серед відомих політиків, які, ймовірно, стали жертвами такої акції, - канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel), федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) та екс-голова СДПН Зіґмар Ґабріель (Sigmar Gabriel).

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