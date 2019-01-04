У ФРН затримали підозрюваного у крадіжці даних політиків

На Заході Німеччини затримали особу, яка ймовірно виставила у мережу персональні дані сотень німецьких політиків та інших публічних осіб. Про це у вівторок, 8 січня, повідомляє Федеральне управління кримінальної поліції ФРН.

Затриманим є 20-річний юнак, який мешкає у місті Міттельхессен, що у федеральній землі Гессен. За даними ЗМІ, поліція затримала його ще 6 січня, однак тільки зараз він визнав вину у скоєному та розповів деталі крадіжки даних відомих у Німеччині людей.

Як повідомлялось, напередодні німецькі правоохоронці провели обшук у квартирі 19-річного програміста з міста Хайльбронн, який є свідком у цій справі, та допитали його. Він був знайомий з хакером, який скоїв крадіжку даних публічних осіб.

Про масовий витік даних німецьких політиків стало відомо 4 січня. Зокрема, були опубліковані особисті дані відомих німців: їхні номери телефонів, дані кредитних карт, адреси, особисті та внутрішньопартійні документи, як от дані паспортів і рахунків, листи, запрошення, заявки на відвідування партійних з'їздів і навіть вміст чатів депутатів всіх партій, представлених у Бундестазі, а також депутатів земельних ландтагів, німецьких членів Європарламенту і політиків комунального рівня.

Серед відомих політиків, які, ймовірно, стали жертвами такої акції, - канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel), федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) та екс-голова СДПН Зіґмар Ґабріель (Sigmar Gabriel).