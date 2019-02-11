 У ФРН затримали двох сирійців, яких підозрюють у злочинах проти людяності | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.02.2019

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Новини

У ФРН затримали двох сирійців, яких підозрюють у злочинах проти людяності

Двох співробітників сирійської спецслужби затримали у Німеччині. Їх підозрюють у причетності до катувань близько двох тисяч людей у Сирії.

Німецькі та французькі правоохоронці провели операцію із затримання сирійців

Німецькі та французькі правоохоронці провели операцію із затримання сирійців

Німецькі правоохоронці затримали двох сирійців, яких пов'язують із сирійською спецслужбою, повідомила у середу, 13 лютого, генеральна прокуратура ФРН. 56-річний громадянин Сирії Анвар Р. та 42-річний Ейяд А. були затримані напередодні у Берліні та у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. Під час скоординованої операції також був затриманий ще один сирієць у Парижі, ім'я якого не повідомляють, передає агенція dpa.

Затриманих підозрюють у скоєнні злочинів проти людяності, вбивствах та катуваннях. Повідомляється, що Анвар Р. був керівником відділу спецслужби, двоє інших - його підлеглим. За даними прокуратури, вони затримували та піддавали тортурам членів сирійської опозиції.

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Повідомлення про застосування катувань в сирійських військових в'язницях підтверджені урядом Німеччини. МЗС ФРН вимагає покарати винних у тортурах у Сирії. (03.03.2017)

Суд подовжив термін покарання ісламісту з німецьким паспортом Абделькаріму Е. Він їздив до Сирії, де приєднався до "Ісламської держави" і брав участь в катуваннях. (24.09.2018)

Зокрема, старшому підозрюваному Анвару Р. закидають, що під час перебування на керівній посаді в одній з в'язниць поблизу Дамаска з квітня 2011-го по вересень 2012 року він віддавав також накази про застосування систематичних і жорстоких катувань.

Ейяда А., який контролював контрольно-пропускні пункти та затримував протестувальників, обвинувачують, що він допитував затриманих із застосуванням тортур. Щоденно затримували близько сотні людей. Ейяду А. закидають причетність до вбивства двох та катування щонайменше двох тисяч людей. Обоє чоловіків залишили Сирію в 2012 році. Зараз підозрювані перебувають у камерах попереднього ув'язнення, слідчі дії тривають. 

Хоча злочини були скоєні не на території ФРН, провадження були відкриті у відповідності з принципом універсальної юрисдикції, який дозволяє будь-якій державі переслідувати винних у скоєнні певних видів злочинів.  

Під час війни у Сирії загинули близько 360 тисяч людей, мільйони були змушені залишити свої оселі. На даний момент у Німеччині розслідують кілька справ проти представників режиму президента Сирії Башара Асада.

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