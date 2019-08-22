У ФРН засудили сирійця за вбивство німця у Хемніці

Суд у німецькому Дрездені у четвер, 22 серпня, засудив до 9,5 року ув'язнення шукача притулку з Сирії за скоєння резонансного вбивства німця у місті Хемніц минулого року. 24-річного Алаа С. обвинувачують у нанесенні небезпечних тілесних ушкоджень та ненавмисному вбивстві 35-річного Даніеля Хілліга, повідомила агенція AFP. Обвинувачення просило для нього десяти років ув'язнення.

Адвокати обвинувачуваного закликали звільнити свого підзахисного, посилаючись на відсутність доказів у скоєнні ним злочину. Обвинувачений також заявив про свою невинуватість. "Я можу лише сподіватися, що буде встановлена істина і тут буде винесений справедливий вирок. Я не хочу бути другою жертвою, будучи покараним за нього (злочинця - Ред.), це моя єдина надія", - заявив він під час суду.

Вирок може бути оскаржений в Федеральному суді. Інший підозрюваний у цій справі, який є громадянином Іраку, до цього часу знаходиться у міжнародному розшуку. Повідомляється, що обвинувачені також поранили ножем ще одного чоловіка, який разом з матір'ю та сестрою загиблого виступив позивачем у цій справі. Суд відбувався у Дрездені з міркувань безпеки.

Нагадаэмо, у ніч на 26 серпня 2018 року в Хемніці вбили місцевого 35-річного жителя. Трагедія сталася під час бійки на місцевому святі, в якій, за даними поліції, брали участь близько десяти представників різних національностей. Через вбивство у місті виникли масові демонстрації за участі прибічників правих поглядів та їхніх противників. Повідомлялося, що мали місце також напади правих на мігрантів та сутички. Події у Хемніці викликали резонанс в усій Німеччині та за її межами.