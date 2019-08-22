 У ФРН засудили сирійця за вбивство німця у Хемніці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У ФРН засудили сирійця за вбивство німця у Хемніці

Шукача притулку з Сирії засудили до 9,5 року ув'язнення за обвинуваченням у ненавмисному вбивстві жителя німецького Хемніца минулого серпня. Інший підозрюваний у цій справі перебуває у розшуку.

Обвинувачений під час судового засідання

Обвинувачений під час судового засідання

Суд у німецькому Дрездені у четвер, 22 серпня, засудив до 9,5 року ув'язнення шукача притулку з Сирії за скоєння резонансного вбивства німця у місті Хемніц минулого року. 24-річного Алаа С. обвинувачують у нанесенні небезпечних тілесних ушкоджень та ненавмисному вбивстві 35-річного Даніеля Хілліга, повідомила агенція AFP. Обвинувачення просило для нього десяти років ув'язнення.

Адвокати обвинувачуваного закликали звільнити свого підзахисного, посилаючись на відсутність доказів у скоєнні ним злочину. Обвинувачений також заявив про свою невинуватість. "Я можу лише сподіватися, що буде встановлена істина і тут буде винесений справедливий вирок. Я не хочу бути другою жертвою, будучи покараним за нього (злочинця - Ред.), це моя єдина надія", - заявив він під час суду.

DW.COM

Іракця, якого підозрювали у вбивстві місцевого жителя у Хемніці, відпустили з-під варти. Його адвокат повідомив, що у слідства немає доказів причетності підозрюваного до злочину. (18.09.2018)

Сирійця обвинувачують у вбивстві, замаху на вбивство та завдаванні серйозних тілесних ушкоджень. Скоєний у серпні 2018 року в Хемніці злочин викликав серйозний резонанс у Німеччині. (08.01.2019)

Вирок може бути оскаржений в Федеральному суді. Інший підозрюваний у цій справі, який є громадянином Іраку, до цього часу знаходиться у міжнародному розшуку. Повідомляється, що обвинувачені також поранили ножем ще одного чоловіка, який разом з матір'ю та сестрою загиблого виступив позивачем у цій справі. Суд відбувався у Дрездені з міркувань безпеки.

Нагадаэмо, у ніч на 26 серпня 2018 року в Хемніці вбили місцевого 35-річного жителя. Трагедія сталася під час бійки на місцевому святі, в якій, за даними поліції, брали участь близько десяти представників різних національностей. Через вбивство у місті виникли масові демонстрації за участі прибічників правих поглядів та їхніх противників. Повідомлялося, що мали місце також напади правих на мігрантів та сутички. Події у Хемніці викликали резонанс в усій Німеччині та за її межами.

Реклама

Докладно

Putin und G7 Karikatur

Шлях Путіна до "великої сімки"

За відновлення членства Росії у "великій сімці" виступає лише президент США.  

Круїзний лайнер у Венеції

Зупиніть масовий туризм

Масовий туризм уже давно перетворився на пошесть. Томас Шпан вважає, що настав час протидіяти цьому явищу.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  