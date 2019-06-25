У ФРН засудили до в'язниці членів угруповання "Революція Хемніц"

Суд у Дрездені визнав вісьмох членів праворадикального руху Revolution Chemnitz ("Революція Хемніц") винними в членстві в терористичному угрупуванні. У вівторок, 24 березня, чоловіків, яким зараз від 22 до 33 років, засуджено до ув'язнення терміном від двох до 5,5 років.

Найбільший термін ув'язнення отримав 32-річний Крістіан К. (Christian K.), який вважається головою угруповання. Його затримали 14 вересня 2018 року під час ксенофобських нападів у Хемніці.

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Як повідомлялось, членів угруповання було затримано правоохоронцями 1 жовтня 2018 року. За даними прокуратури, вони об'єднались у вересні того ж року та планували напади на тих, хто дотримується протилежних поглядів.

За даними слідства, вони мали намір скоїти масштабний напад у Берліні 3 жовтня 2018 року, коли відзначається День німецької єдності. В якості "репетиції" вони напали на декількох людей, включаючи іноземців, в Хемніці. Раніше повідомлялось, що обвинувачення ґрунтувалось на даних протоколів обміну інформацією засобами мобільного зв'язку.