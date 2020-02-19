У ФРН засуджують катування ув'язнених у "ДНР" та "ЛНР"

Уповноважена німецького уряду з прав людини Бербель Кофлер (Bärbel Kofler) засудила катування ув'язнених у "ДНР" та "ЛНР", про які йшлося в доповіді Верховного комісара ООН з прав людини.

"Мене шокує висновок Верховного комісара ООН з прав людини про те, що ув'язнених систематично катують у так званих "ДНР" та "ЛНР". Я рішуче засуджую цю практику, звинувачення повинні бути чітко і всебічно роз'яснені", - йдеться в заяві уповноваженої німецького уряду з прав людини Бербель Кофлер, оприлюдненій міністерством закордонних справ Німеччини в четвер, 19 березня.

За словами Кофлер, задля врегулювання конфлікту Росія повинна чинити свій вплив на сепаратистів на сході України. "Необхідно гарантувати основні права людини для місцевого населення, дотримуватися міжнародного гуманітарного права", - переконана вона.

Нагадаємо, що 16 березня німецькі Зелені виступили проти консультативної ради, до якої хочуть долучити представників так званих "ЛНР" та "ДНР". У політсилі наголосили, що ватажки сепаратистів не мають реального впливу та "залишаться маріонетками Кремля".