У ФРН застерегли, що санкції США проти "Північного потоку-2" вдарять по союзниках Вашингтона

Американські санкції щодо російського газопроводу "Північний потік-2" можуть сильно вдарити по союзниках США, заявив голова Східного комітету німецької економіки Вольфґанґ Бюхеле (Wolfgang Büchele). "Актуальні санкційні пропозиції США передусім зашкодять підприємствам з дружніх європейських країн, таких як Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди, Австрія та Швейцарія, а також зроблять європейську енергетичну політику іграшкою в руках США", - сказав він в інтерв'ю агенції dpa, опублікованому в середу, 7 серпня.

Законопроєкт про запровадження санкцій щодо компаній та осіб, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2", вже підтримав комітет із закордонних справ Сенату США. Тепер за нього мають проголосувати Сенат та Палата представників, а також підписати президент США Дональд Трамп. У разі ухвалення санкцій це викличе "неминучий розкол" між США та ЄС, що буде дуже шкідливим для обох сторін, вважає Бюхеле. "Тому ми, як і раніше, робимо ставку на те, що у США гору візьмуть голоси, які застерігають стосовно санкцій щодо європейських компаній та виступають за трансатлантичну солідарність", - зазначив Бюхеле.

За його словами, Європа має сама розв'язувати свої енергетичні проблеми. "В Європі, аби вирішити завдання, які перед нами ставлять зміни клімату та відмова Німеччини від вугільної та атомної енергії, нам потрібні всі варіанти: нові газопровідні потужності на кшталт "Північного потоку-2", транзит газу Україною та можливість імпорту зрідженого природного газу", - зазначив голова Східного комітету німецької економіки.

Законопроєкт, схвалений комітетом Сенату США, передбачає накладення санкцій на компанії, що оперують суднами, які прокладають труби для "Північного потоку-2" під водою на глибині 30 метрів та більше від рівня моря. Крім того, він пропонує санкції щодо осіб, які надають товари, послуги або фінансування для підтримки розвитку нафтової галузі в Росії, а також щодо підприємств в енергетичній сфері з російським державним капіталом за межами РФ.

Нагадаємо, "Північний потік-2", який з'єднає Росію та ФРН, планують ввести в експлуатацію наприкінці 2019 року. Однак США, Україна, Польща та низка інших східноєвропейських країн намагаються зупинити реалізацію проєкту, посилаючись на загрозу з боку РФ. Україна і східноєвропейські країни також побоюються втратити доходи від транзиту російського газу. У Берліні наголошують, що проєкт має суто економічний характер та намагаються домогтися від "Газпрому" гарантій подальшого транзиту Україною.

Підтримку в прокладанні труб "Північного потоку-2" компанії-власнику, яким є "Газпром", надає німецький концерн Wintershall, який є донькою BASF, і дочірнє підприємство компанії Eon - Uniper. Крім того, в проєкті беруть участь британсько-нідерландська компанія Shell, французька фірма Engie і австрійське підприємство OMV.