 У ФРН застерегли, що санкції США проти ″Північного потоку-2″ вдарять по союзниках Вашингтона | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У ФРН застерегли, що санкції США проти "Північного потоку-2" вдарять по союзниках Вашингтона

Представники німецького бізнесу сподіваються, що в США буде більше підтримки на користь трансатлантичної єдності та проти санкцій щодо європейських кампаній, які беруть участь у будівництві російського газогону.

Голова Східного комітету німецької економіки Вольфґанґ Бюхеле

Голова Східного комітету німецької економіки Вольфґанґ Бюхеле

Американські санкції щодо російського газопроводу "Північний потік-2" можуть сильно вдарити по союзниках США, заявив голова Східного комітету німецької економіки Вольфґанґ Бюхеле (Wolfgang Büchele). "Актуальні санкційні пропозиції США передусім зашкодять підприємствам з дружніх європейських країн, таких як Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди, Австрія та Швейцарія, а також зроблять європейську енергетичну політику іграшкою в руках США", - сказав він в інтерв'ю агенції dpa, опублікованому в середу, 7 серпня.

Законопроєкт про запровадження санкцій щодо компаній та осіб, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2", вже підтримав комітет із закордонних справ Сенату США. Тепер за нього мають проголосувати Сенат та Палата представників, а також підписати президент США Дональд Трамп. У разі ухвалення санкцій це викличе "неминучий розкол" між США та ЄС, що буде дуже шкідливим для обох сторін, вважає Бюхеле. "Тому ми, як і раніше, робимо ставку на те, що у США гору візьмуть голоси, які застерігають стосовно санкцій щодо європейських компаній та виступають за трансатлантичну солідарність", - зазначив Бюхеле.

За його словами, Європа має сама розв'язувати свої енергетичні проблеми. "В Європі, аби вирішити завдання, які перед нами ставлять зміни клімату та відмова Німеччини від вугільної та атомної енергії, нам потрібні всі варіанти: нові газопровідні потужності на кшталт "Північного потоку-2", транзит газу Україною та можливість імпорту зрідженого природного газу", - зазначив голова Східного комітету німецької економіки.

Законопроєкт, схвалений комітетом Сенату США, передбачає накладення санкцій на компанії, що оперують суднами, які прокладають труби для "Північного потоку-2" під водою на глибині 30 метрів та більше від рівня моря. Крім того, він пропонує санкції щодо осіб, які надають товари, послуги або фінансування для підтримки розвитку нафтової галузі в Росії, а також щодо підприємств в енергетичній сфері з російським державним капіталом за межами РФ.

DW.COM

Профільний комітет Сенату США підтримав законопроєкт, який передбачає санкції проти осіб та компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2". (31.07.2019)

"Північний потік-2" та "Турецький потік" до кінця 2019 року не виконають своє завдання. Тому Київ зможе тепер говорити з Москвою з позиції сили, вважає Андрій Гурков. (01.07.2019)

Нагадаємо, "Північний потік-2", який з'єднає Росію та ФРН, планують ввести в експлуатацію наприкінці 2019 року. Однак США, Україна, Польща та низка інших східноєвропейських країн намагаються зупинити реалізацію проєкту, посилаючись на загрозу з боку РФ. Україна і східноєвропейські країни також побоюються втратити доходи від транзиту російського газу. У Берліні наголошують, що проєкт має суто економічний характер та намагаються домогтися від "Газпрому" гарантій подальшого транзиту Україною.

Підтримку в прокладанні труб "Північного потоку-2" компанії-власнику, яким є "Газпром", надає німецький концерн Wintershall, який є донькою BASF, і дочірнє підприємство компанії Eon - Uniper. Крім того, в проєкті беруть участь британсько-нідерландська компанія Shell, французька фірма Engie і австрійське підприємство OMV.

Дивитись відео 02:58

"Північний потік-2": як будують його сухопутне продовження (27.02.2019)

Аудіо й відео до теми

"Північний потік-2": як будують його сухопутне продовження (27.02.2019)  

Також за темою

Russland Nord Stream 2

В Конгресі США підтримали санкції проти "Північного потоку-2" 12.12.2018

Будівництво газогону є кроком назад у питаннях європейської енергетичної безпеки та інтересів США, визнала Палата представників Конгресу. Там додали, що РФ зацікавлена у зменшенні ролі української системи транзиту газу.

Deutschland Nord Stream 2 vor der Insel Rügen | Verlegeschiff Audacia

Найпоширеніші міфи про "Північний потік-2" (відео) 18.02.2019

Чи справді "Північний потік-2" збільшить енергетичну залежність Євросоюзу від РФ, чи замерзне без труби Німеччина і чи можливо зупинити будівництво газопроводу? DW розвіює найпоширеніші міфи про "Північний потік-2".

Ostseepipeline Nord Stream 2

П'ять поширених міфів про "Північний потік-2" 13.02.2019

У дискусії довкола проекту "Газпрому" нерідко ігнорують елементарні факти. П'ять поширених міфів про газопровід "Північний потік-2" - у добірці DW.

Реклама

Докладно

Ukraine russische Waren in den Läden (DW/O. Klimtschuk )

Санкції залишаються, товарообіг зростає

Товарообіг між Росією та Україною зростає вже два роки. Що й чому Київ купує в РФ?  

Конвенцію ООН підписали 46 країн

У Сінгапурі 46 країн підписали Конвенцію ООН щодо медіації

Конвенція передбачає просування позасудового врегулювання транскордонних спорів за допомогою медіації.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  