 У ФРН закликають Росію прояснити ситуацію на кордоні з Україною | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.04.2021

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У ФРН закликають Росію прояснити ситуацію на кордоні з Україною

Уповноважений уряду ФРН щодо Росії Йоганн Затгофф закликав Кремль прояснити ситуацію з маневрами біля українського кордону.

Уповноважений уряду Німеччини щодо РФ Йоганн Затгофф

Уповноважений уряду Німеччини щодо РФ Йоганн Затгофф (фото з архіву)

На тлі напруження, викликаного нарощуванням Росією військової присутності біля кордонів України, уповноважений уряду Німеччини щодо РФ Йоганн Затгофф (Johann Saathoff) у неділю, 18 квітня, закликав Кремль пояснити ціль маневрів біля українського кордону. Водночас він порадив міжнародній спільноті зберігати пильність та уважно спостерігати за розвитком ситуації.

"Те, що відбувається зараз на кордоні з Україною, - вочевидь наймасштабніше переміщення російських збройних сил з часів анексії Криму. Нам треба зберігати пильність", - відзначив експерт в інтерв'ю газеті Ostfriesen-Zeitung. "Наша головна мета - покласти край стрілянині та вбивствам", - додав Заатгофф.

Коментуючи відносини між Берліном і Москвою, політик відзначив, що важливу роль у цій сфері повинна відігравати комунікація. Це стосується, наприклад, ситуації з ув'язненим опозиціонером Олексієм Навальним, убивства в Берліні колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі та хакерських атак на комп'ютери Бундестагу, підкреслив уповноважений.

Ситуація на українсько-російському кордоні

Нагадаємо, що повідомлення про стягування військ РФ до українського кордону почали надходити на початку квітня. 14 квітня американська дипломатка, тимчасова повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн на засіданні Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) заявила, що  Росія зосередила до 25 тисяч військових в анексованому Криму та поблизу кордону України.

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У свою чергу, міністр оборони України Андрій Таран того ж дня під час засідання підкомітету Європарламенту з питань безпеки і оборони заявив, що, за його даними, в Росії є плани довести чисельність військового контингенту біля кордонів України до 110 тисяч військових.

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