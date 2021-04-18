У ФРН закликають Росію прояснити ситуацію на кордоні з Україною

Уповноважений уряду ФРН щодо Росії Йоганн Затгофф закликав Кремль прояснити ситуацію з маневрами біля українського кордону.
На тлі напруження, викликаного нарощуванням Росією військової присутності біля кордонів України, уповноважений уряду Німеччини щодо РФ Йоганн Затгофф (Johann Saathoff) у неділю, 18 квітня, закликав Кремль пояснити ціль маневрів біля українського кордону. Водночас він порадив міжнародній спільноті зберігати пильність та уважно спостерігати за розвитком ситуації.
"Те, що відбувається зараз на кордоні з Україною, - вочевидь наймасштабніше переміщення російських збройних сил з часів анексії Криму. Нам треба зберігати пильність", - відзначив експерт в інтерв'ю газеті Ostfriesen-Zeitung. "Наша головна мета - покласти край стрілянині та вбивствам", - додав Заатгофф.
Коментуючи відносини між Берліном і Москвою, політик відзначив, що важливу роль у цій сфері повинна відігравати комунікація. Це стосується, наприклад, ситуації з ув'язненим опозиціонером Олексієм Навальним, убивства в Берліні колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі та хакерських атак на комп'ютери Бундестагу, підкреслив уповноважений.
Нагадаємо, що повідомлення про стягування військ РФ до українського кордону почали надходити на початку квітня. 14 квітня американська дипломатка, тимчасова повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн на засіданні Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) заявила, що Росія зосередила до 25 тисяч військових в анексованому Криму та поблизу кордону України.
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У свою чергу, міністр оборони України Андрій Таран того ж дня під час засідання підкомітету Європарламенту з питань безпеки і оборони заявив, що, за його даними, в Росії є плани довести чисельність військового контингенту біля кордонів України до 110 тисяч військових.