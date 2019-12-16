 У ФРН досі в′їжджає більше нелегальних мігрантів, ніж їх депортують | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.12.2019

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Новини

У ФРН досі в'їжджає більше нелегальних мігрантів, ніж їх депортують

Попри зменшення у 2019 році кількості нелегальних мігрантів, що в'їжджають до Німеччини, вона залишається більшою за кількість депортацій.

Німецькі поліцейські під час процедури депортації нелегальних мігрантів

Німецькі поліцейські під час процедури депортації нелегальних мігрантів (фото з архіву)

З січня по жовтень 2019 року німецька поліція зафіксувала 20996 випадків примусового повернення іноземців, які раніше нелегально прибули до Німеччини, на їхню батьківщину. Це майже на одну тисячу менше, ніж за аналогічний період попереднього року. Водночас, за цей же проміжок часу у ФРН нелегально в'їхало 32945 осіб. Про це у середу, 25 грудня, повідомляють газети німецької медіагрупи Funke із посиланням на дані поліції країни.

При цьому зазначається, що у порівнянні з показниками за аналогічний період минулого року кількість нелегальних мігрантів також зменшилася майже на дві тисячі.

DW.COM

Німецький парламент ухвалив закон, який надає поліції та міграційним службам більше повноважень для депортації шукачів притулку, які отримали відмову. (07.06.2019)

Кожен другий з 57 тисяч мігрантів, яким було відмовлено у наданні притулку у Німеччині, уникнув депортації з країни, повідомив голова МЗС ФРН Горст Зеегофер. Надалі уряд посилить боротьбу з нелегальними мігрантами. (24.02.2019)

Через 20 років майже кожен третій житель Німеччини матиме міграційне походження, прогнозує дослідник міграції Герберт Брюкер. (04.11.2019)

Однією з причин, які ускладнюють депортації, голова поліції ФРН Дітер Романн (Dieter Romann) називає малу кількість місць для утримання визначених для видворення за межі країни осіб. "У порівнянні із близько 248 тисячами громадян третіх країн, які мають бути депортовані, 577 місць для їхнього утримання, які є у федеральних землях, замало", - зазначив Романн.

Більшість осіб, що цьогоріч в'їхали до Німеччини нелегально, прибули через німецькі аеропорти - 9183 особи. Ще 8344 людей в'їхали через німецько-австрійський кордон, а 3560 - через кордон із Чехією. Найбільше, згідно даних поліції, прибуло з Афганістану - 2399 осіб, Нігерії - 2133 особи, Туреччини - 1721 особа, Сирії - 1691 особа, Албанії - 1682 особи та Іраку - 1651 особа.

На початку листопада в німецькому міграційному відомстві повідомили, що очікують цього року на зменшення кількості прохачів притулку, яка складе від 140 до 145 тисяч.

Попереднього року у Німеччині було зафіксовано близько 160 тисяч заяв на отримання притулку. При цьому ця цифра вже декілька років поспіль постійно зменшується після того, як досягла піку під час так званої кризи біженців у 2015 році.

З тих пір Німеччина зробила більш жорстким своє міграційне законодавство, надавши поліції та міграційним службам більше повноважень для депортації шукачів притулку, які отримали відмову. Востаннє Бундестаг посилив правила депортації мігрантів у червні цього року.

Попри це, торік Німеччина не змогла вислати половину мігрантів, які підлягали депортації.

Цього листопада німецький дослідник міграції Герберт Брюкер спрогнозував, що через 20 років кожен третій житель Німеччини матиме міграційне походження.

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