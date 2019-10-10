У ФРН дедалі більше виробників продуктів харчування готові зменшити вміст цукру й солі в їжі

Дедалі більше німецьких виробників готових продуктів харчування згодні зменшити вміст солі, цукру та жирів у своїх виробах. Як повідомили в міністерстві харчування ФРН на запит інформагенції dpa, у відомстві зібрали вже вісім добровільних обіцянок спілок виробників продуктів харчування щодо зменшення обсягів солі, цукру та жирів в їжі. Відповідь міністерства на запит dpa оприлюднила в неділю, 10 листопада.

За даними відомства, виробники зобов'язуються до 2025 року поступово змінити рецепти приготування. В міністерстві планують досягти аналогічних домовленостей з іншими спілками виробників продуктів харчування.

Менше солі та цукру

У досягнутих дотепер домовленостях ідеться, насамперед, про скорочення вмісту цукру в їжі. Приміром, до 2025 року планується скоротити кількість цукру в сніданках для дітей щонайменше на 20 відсотків порівняно з нинішніми показниками. Щодо підсолоджених молокопродуктів для дітей, то тут вміст цукру має зменшитися на 15 відсотків.

Натомість у такій сфері, як готові продукти глибокої заморозки, йдеться передовсім про скорочення вмісту солі. Вже досягнуто домовленостей про зменшення до 2025 року середнього вмісту солі в усіх видах піци до 1,25 грама на 100 грам. Утім, вміст солі в піцах досить сильно відрізняється в залежності від того, про яку саме піцу йдеться.

Мета ініційованих міністеркою харчування Юлією Клекнер (Julia Klöckner) заходів, які підтримав уряд ФРН, - покращення здоров'я громадян. На сьогодні в Німеччині щонайменше 47 відсотків жінок, 62 відсотки чоловіків та 15 відсотків дітей вважаються такими, що мають зайву вагу.

Крім того, забагато цурку, солі та жирів у продуктах харчування підвищують ризик захворювання цукровим діабетом та серцево-судинними хворобами.

Попри досягнуті домовленості уряду з виробниками продуктів харчування, спілки лікарів та активістів критикують такий підхід, адже він передбачає добровільну згоду виробників продуктів харчування на зменшення вмісту солі, цукру та жирів.