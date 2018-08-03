 У ФРН глава спецслужби виправдовується за зустрічі з правими популістами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.08.2018

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Новини

У ФРН глава спецслужби виправдовується за зустрічі з правими популістами

Зустрічі глави спецслужби Німеччини Ганса-Ґеорґа Маасена з лідерами правих популістів з "Альтернативи для Німеччини" викликали критику в Бундестазі.

Ганс-Ґеорґ Маасен

Ганс-Ґеорґ Маасен став об'єктом критики в Бундестазі за проведені раніше зустрічі з керівниками правопопулістської АдН

Керівник Федерального відомства з охорони конституції Німеччини Ганс-Ґеорґ Маасен (Hans-Georg Maaßen) не має жодної симпатії до правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН). Про це заявив речник спецслужби в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, оприлюдненому в неділю, 12 серпня. "Звісно, що пан Маасен не має жодної симпатії до АдН", - запевнив представник відомства.

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Розчаровані у суспільстві молоді люди - ціль вербувальників ІД, розповів голова німецької контррозвідки Ганс-Ґеорґ Маасен. Утім, каже він, в інтернеті радикалізується і чимало "порядних громадян". (19.01.2017)

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Ця заява стала реакцією на інформацію, що 2015 року Маасен двічі зустрічався з тогочасною головою АдН Фрауке Петрі (Frauke Petry). Зустрічі відбулися ще до того, як партія пройшла в Бундестаг. Крім того, нинішній співголова правих популістів Александер Ґауланд (Alexander Gauland) теж визнав у інтерв'ю виданням Funke Mediengruppe, що він зустрічався з Маасеном. За словами Ґауланда, причиною цього стала підозра, що в лавах АдН міг перебувати агент впливу Москви. Політик стверджує, що вона не підтвердилася.

Раніше фракції СДПН, Зелених та Вільної демократичної партії звернулися до міністра внутрішніх справ ФРН Горста Зеегофера (Horst Seehofer) з вимогою прокоментувати дії свого підлеглого. У самому МВС на запит видання Die Welt підтвердили факт проведення двох зустрічей Маасена з Петрі 2015 року. На цих зустрічах керівник спецслужби жодних порад чи рекомендацій тодішній лідерці правих популістів не давав, запевнили у федеральному міністерстві. З серпня 2012 року Маасен провів 196 зустрічей з політиками з усіх політичних сил, нині представлених у Бундестазі.

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