 У ФРН від Daimler вимагають відкликати 60 тисяч дизельних Mercedes | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.06.2019

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Новини

У ФРН від Daimler вимагають відкликати 60 тисяч дизельних Mercedes

Близько 60 тисяч дизельних автомобілів Mercedes-Benz мають відкликати у ФРН через розміщення в них незаконного обладнання для маніпулювання показниками викидів.

Daimler

Центральний офіс Daimler у Штутгарті

Федеральне відомство автомобільного транспорту (KBA) наказало автоконцерну Daimler відкликати близько 60 тисяч дизельних автомобілів моделі Mercedes-Benz GLK 220 CDI. У суботу, 22 червня, в самому концерні підтвердили повідомлення в німецьких ЗМІ про відповідне рішення наглядового органу, передає агенція новин dpa.

DW.COM

У федеральному відомстві автомобільного транспорту підозрюють, що майже мільйон автівок концерну Daimler оснащений програмою, що маніпулює системою очищення вихлопних газів. (10.06.2018)

Програмне забезпечення на моделях Mercedes-Benz GLK із дизельним двигуном дозволяло занижувати показники вмісту шкідливих речовин, підозрює Федеральне відомство автотранспорту Німеччини. (15.04.2019)

Причиною такого кроку стали підозри відомства про розміщення в цих авто заборонених до використання програмних функцій, здатних відключати систему очищення вихлопних газів.

Натомість у самому автоконцерні заперечують ці закиди. Речник Daimler запевнив, що компанія вдаватиметься до юридичних заходів з метою захистити свою репутацію від цієї неправдивої інформації. Німецьке видання Bild am Sonntag повідомило, що експерти KBA підозрюють, що подібними функціями оснащені значно більше автомобілів Daimler з дизельним двигуном. 

Про підозри відомства щодо моделі GLK 220 CDI стало відомо в середині квітня поточного року. Тоді повідомлялося, що ще восени 2018 року експерти KBA виявили заборонені програмні функції, що дозволяють під час проведення перевірки вмісту викидів маніпулювати показниками вихлопних газів дизельних двигунів OM651.

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