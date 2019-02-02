 У ФРН відзначають 100-річчя Веймарських установчих зборів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.02.2019

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Новини

У ФРН відзначають 100-річчя Веймарських установчих зборів

Веймарські ідеали міцно укріпилися в фундаменті Основного закону, заявив президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр на святкуванні сторіччя скликання Веймарських установчих зборів.

Німецькі політики під час святкування сторіччя створення Веймарських установчих зборів

Німецькі політики під час святкування сторіччя створення Веймарських установчих зборів

У Національному театрі Веймара в середу, 6 лютого, відбулася урочиста церемонія з нагоди сторіччя скликання Веймарських установчих зборів. У ній взяли участь президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel), голова Бундестагу Вольфґанґ Шойбле (Wolfgang Schäuble) та інші високопосадовці.

"Веймарські ідеали свободи і демократії, правової та соціальної держави не зазнали поразки в історії, а, на щастя, навпаки, міцно і незмінно укріпилися в фундаменті нашого Основного закону і нашої республіки", - заявив президент ФРН. Разом з тим він зазначив, що не можна розслаблятися нині, коли є ті, хто "вважають дебати в парламентах порожньою балаканиною, здійснюють вербальні та навіть насильницькі напади на політичних активістів і втрачають віру в цінність демократії".

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Своєю чергою Анґела Меркель назвала появу Веймарських установчих зборів значущим кроком до демократії. Канцлерка нагадала, що Основний закон ФРН ґрунтувався саме на Веймарській конституції, яка запровадила такі важливі громадянські права, як жіноче виборче право. Зараз необхідно мотивувати молодь на участь в демократичних процесах, заявила Меркель, зазначивши, що "кожне покоління має знову боротися за демократію".

6 лютого 1919 року в Національному театрі Веймара відбулося перше засідання Установчих зборів Німеччини. Його члени створили республіканську систему державного управління і прийняли демократичну конституцію, де вперше в історії країни були закріплені основні права і свободи громадян.

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