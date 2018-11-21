У ФРН висунули обвинувачення колишньому охоронцю концтабору "Маутгаузен"

Прокуратура Берліна висунула обвинувачення 95-річному Гансу Вернеру Г., який у роки Другої світової війни служив охоронцем у концтаборі "Маутгаузен", що розташовувався на півночі Австрії. Йому закидають сприяння у вбивстві понад 36 тисяч людей.

З літа 1944 року до весни 1945 року чоловік, якому на той момент виповнився 21 рік, був членом підрозділу СС "Мертва голова" та наглядав за ув'язненими в концтаборі. За цей час там було вбито щонайменше 36 223 людини, які переважно загинули в газових камерах, від смертельних ін'єкцій, розстрілів, голоду та холоду, повідомив у п'ятницю, 23 листопада, представник прокуратури Мартін Штельтнер (Martin Steltner).

Подібні судові справи зараз є можливими на основі правового висновку Федерального суду ФРН від 20 вересня 2016 року. Згідно з ним, такі злочини можуть переслідуватися в кримінальному порядку як сприяння у вбивстві, навіть якщо конкретна провина у вбивствах обвинуваченого не може бути доведена. Члени підрозділів охорони концтаборів були фактично залучені до організованого механізму вбивства.

"Служачи охоронцем, він допоміг або принаймні полегшив вбивства багатьох тисяч ув'язнених", - наголосив Штальтнер, цитує агенція AP. Він також зазначив, що підозрюваний знав про вбивства та нелюдські умови перебування в таборі. Підозрюваний заперечує свою провину. Прокуратура вважає, що обвинувачений у стані постати перед судом. Утім, рішення про це має ухвалити суд.

Нагадаємо, у земельному суді Мюнстера триває процес над колишнім есесівцем, який служив в охороні концтабору "Штутгоф" в 1942-1944 роках. Його обвинувачують у причетності до вбивства сотень людей.